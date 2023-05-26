快訊／im.B詐騙案情滾雪球擴大　處長陳振中成羈押禁見第4人

▲Im.B平台處長陳振中（中）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署指揮調查局偵辦不動產借貸媒合平台im.B涉嫌詐騙案，昨（25日）發動第3波搜索約談，其中im.B處長陳振中經檢方漏夜訊問，以陳男涉犯詐欺罪嫌且有勾串滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見，法官今（26日）晚裁定陳男羈押禁見。

裁定理由指出，依陳男供述、檢方聲請書所載各項證據及卷附證據，足認陳男涉犯《銀行法》第125條第1項之犯罪嫌重大，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由足認陳男有勾串共犯、滅證之虞，並有羈押之必要，因此裁定陳男羈押，並禁止接見、通信。

本案源於通緝犯曾國緯(本名曾耀鋒)主持的台灣金隆科技公司，透過借貸媒合平台im.B，向民眾宣稱自己就可以當銀行家，透過P2P平台集資借錢給有需要的人，除了可獲不動產抵押權外，還可定期收取利息賺錢。

投資人都是被指定將錢匯入「原始債權人」的帳戶，再由金隆公司依投資人認購債權比例配息，可是去年（2022年）年底，開始有投資人收不到紅利而驚覺受騙，相互串連組成自救會，向各地檢警單位提告。

北檢今年（2023年）4月間接獲被害人聲請緊急保全相關證據，檢方指揮刑事局在本月（5月）初展開首波搜索約談，曾國緯與父親曾明祥、曾國緯女友張淑芬，以及財務主管潘志亮等4人到案後，被聲押禁見獲准。

檢方隨即指揮調查局發動第2波偵辦行動，分析已扣得的相關電腦帳冊等事證，昨第3度大規模搜索約談，兵分24路帶回im.B的幹部、行政、客服人員，以及最初提供帳戶接收投資人匯款的所謂「原始債權人」，追查後續金流。

經檢方漏夜訊問，處長陳振中今晨被聲押禁見，法官今晚召開聲押庭調查後，裁定陳男羈押禁見。昨被約談的其他被告，先前已交保30萬元的協理顏妙真，再被諭令60萬元交保，原始債權人陳正傑、李耀吉各200萬交保，原始債權人陳宥里、潘坤璜各100萬交保，李耀吉妻子與im.B行政客服人員賴玉卿、呂玉芬、李意如、李毓萱、賴采彤、陳君如等7人各交保3萬到100萬元不等。