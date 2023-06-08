造成多少職業婦女痛苦？　她爆反對放寬外籍幫傭申請「罪魁禍首」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

為爭取放寬外籍幫傭申請，減輕職業婦女負擔，國民黨立委王鴻薇與溫玉霞積極邀請勞動部次長李俊俋和勞動力發展署署長至立法院做政策溝通，王鴻薇7日在臉書指出，據勞動部透露，勞動部也想放寬，但行政院性平委員多數反對放寬，她痛批，少數幾位性平委員自以為是的用保護本籍婦女勞工的理由，就造成這麼多職業婦女的痛苦。

王鴻薇指出，上周應溫玉霞的邀請召開外籍移工問題公聽會，7日溫玉霞再邀請了勞動部次長李俊俋和勞動力發展署署長至立法院做政策溝通，她也提出基本三項訴求，第一，放寬外籍幫傭申請，解決職業婦女照顧小孩及家中老人的困擾；第二，降低中重度身心障礙者就業安定費，以減輕其顧用外籍看護的負擔；第三，打破本外勞薪資掛勾的神主牌。

王鴻薇強調，政府一方面希望提高婦女勞動參與率，以及鼓勵育齡婦女多生小孩以解決少子化危機，但是卻在外籍幫傭申請上設下高難度障礙，這根本和國家政策背道而馳。她指出 ，據勞動部透露，勞動部也想放寬，但行政院性平委員多數反對放寬。

王鴻薇痛批，「這簡直莫名其妙！」，台灣廣大職業婦女的權利被少數幾位性平委員扼殺，被自以為是的保護本籍婦女勞工的理由，就造成這麼多職業婦女的痛苦。

此外，王鴻薇也提到，對於中重度身心障礙者而言，本屬於弱勢，要找到可以照顧的本籍看護，負擔會過於沉重，申請外籍看護還要每月繳就業安定費是筆負擔，應該研究將中重度障礙者的就業安定費取消或降低。