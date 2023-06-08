中風男使用輔具彎腰撿物又慘跌　復健科醫師提醒前弓後箭防跌

▲照護者站在個案壞側並協助其練習撿物。（圖／台中榮總埔里分願提供）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子因中風導致左側偏癱，經復健訓練後，可使用不銹鋼四腳拐杖輔具（圖1左）獨立行走，但在家覺得輔具沉重，改用單腳拐杖輔具（圖1右），卻不慎於拐杖掉落於地上時，直接彎腰下去欲撿起，因左膝彎曲後突然無力，順勢向左跌倒，導致左側髖關節處疼痛而就醫。

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▲▼上圖：四腳、單腳拐杖；下圖：柺杖的防掉繩。（圖／台中榮總埔里分願提供）

中榮埔里分院復健科組長王哲煜指出，因李男多日未回診復健，經詢問才得知上述狀況；他以本案例提醒民眾可改善之處：1.可以於柺杖頭綁上防掉繩，行走時套於拿柺杖的好手手腕處（圖2），以避免柺杖掉落；2.需持柺杖的中風行走個案，建議仍要使用四腳拐杖，除了拐杖不易掉落外，也可以增加與地面的接觸面積，提高行走穩定度。行走時速度宜放慢，求穩不求快，以防跌倒。

▲▼上圖：右側好腳前、左側壞腳後的啟始姿勢；正圖：前弓後箭：右側好腳承重後彎曲膝蓋、左側壞腳保持伸直。（圖／台中榮總埔里分願提供）

3.如無旁人，個案又確實需要獨自撿拾柺杖等地上物，請採「好腳前、壞腳後」的姿勢（圖3），然後將身體重量及重心往好腳移動後，在前的好腳承重後微彎膝蓋如前弓後箭之姿（圖4），接著彎腰以好手撿拾地上物（圖5）；撿起物品後，挺起上半身，同時慢慢伸直好腳的膝蓋，最後再將壞腳往前與好腳平行站好。

▲上圖：彎腰後好手撿物。（圖／台中榮總埔里分願提供）

王哲煜說明，此方式可避免身體重量過度落於壞腳，導致超出其膝蓋承受能力，而致失去平衡後跌倒；平時可由照護者站在個案壞側，手拉個案之褲頭，另一手扶住壞側上臂，視需要給予向上助力，以保持其平衡及預防跌倒（圖6），協助個案練習上述正確的撿物方式，以備不時之需。