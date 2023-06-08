　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中風男使用輔具彎腰撿物又慘跌　復健科醫師提醒前弓後箭防跌

▲圖6：照護者站在個案壞側並協助其練習撿物。（圖／台中榮總埔里分願提供）

▲照護者站在個案壞側並協助其練習撿物。（圖／台中榮總埔里分願提供）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子因中風導致左側偏癱，經復健訓練後，可使用不銹鋼四腳拐杖輔具（圖1左）獨立行走，但在家覺得輔具沉重，改用單腳拐杖輔具（圖1右），卻不慎於拐杖掉落於地上時，直接彎腰下去欲撿起，因左膝彎曲後突然無力，順勢向左跌倒，導致左側髖關節處疼痛而就醫。

▲圖1：四腳、單腳拐杖。（圖／台中榮總埔里分願提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼上圖：四腳、單腳拐杖；下圖：柺杖的防掉繩。（圖／台中榮總埔里分願提供）

▲復健科醫師提醒以「前弓後箭」拾物姿勢預防跌倒。（圖／台中榮總埔里分願提供）

中榮埔里分院復健科組長王哲煜指出，因李男多日未回診復健，經詢問才得知上述狀況；他以本案例提醒民眾可改善之處：1.可以於柺杖頭綁上防掉繩，行走時套於拿柺杖的好手手腕處（圖2），以避免柺杖掉落；2.需持柺杖的中風行走個案，建議仍要使用四腳拐杖，除了拐杖不易掉落外，也可以增加與地面的接觸面積，提高行走穩定度。行走時速度宜放慢，求穩不求快，以防跌倒。

▲圖3：右側好腳前、左側壞腳後的啟始姿勢；圖4：前弓後箭：右側好腳承重後彎曲膝蓋、左側壞腳保持伸直。（圖／台中榮總埔里分願提供）

▲▼上圖：右側好腳前、左側壞腳後的啟始姿勢；正圖：前弓後箭：右側好腳承重後彎曲膝蓋、左側壞腳保持伸直。（圖／台中榮總埔里分願提供）

▲復健科醫師提醒以「前弓後箭」拾物姿勢預防跌倒。（圖／台中榮總埔里分願提供）

3.如無旁人，個案又確實需要獨自撿拾柺杖等地上物，請採「好腳前、壞腳後」的姿勢（圖3），然後將身體重量及重心往好腳移動後，在前的好腳承重後微彎膝蓋如前弓後箭之姿（圖4），接著彎腰以好手撿拾地上物（圖5）；撿起物品後，挺起上半身，同時慢慢伸直好腳的膝蓋，最後再將壞腳往前與好腳平行站好。

▲圖5：彎腰後好手撿物。（圖／台中榮總埔里分願提供）

▲上圖：彎腰後好手撿物。（圖／台中榮總埔里分願提供）

王哲煜說明，此方式可避免身體重量過度落於壞腳，導致超出其膝蓋承受能力，而致失去平衡後跌倒；平時可由照護者站在個案壞側，手拉個案之褲頭，另一手扶住壞側上臂，視需要給予向上助力，以保持其平衡及預防跌倒（圖6），協助個案練習上述正確的撿物方式，以備不時之需。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／5億生案首傳夏母！鄉民擬上街要真相　起底包養陸高官
「連市長屁股都敢摸」！　盧秀燕自爆遭鹹豬手
獨／1家3口藏梨山　5歲女腦癌「四肢癱瘓、失語」
陸高官正妹小三「學生照」出土！　真實顏值驚呆全場
女偶像認了「喜歡約X」：想跟多人玩玩看！　3線索曝身分
快訊／名醫孔繁錦性侵要被關了！　判刑4年定讞
快訊／被降二軍！　許銘傑IG發聲了
快訊／冠軍賽首見「恐怖大三元」！　金塊G3狂勝熱火

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年底前還有「6區通勤月票」要上路！方案曝光　花蓮最低99元

「經理、副理情緒不當管理」　彰化游泳館道歉聲明急滅火

不讀書就去做工？22歲創辦工程行「年輕頭家」妙回：當工人後書要讀更多

家有過動兒怎麼辦？建立親子連結很重要　醫：需要關心和引導

彰化游泳館逼她離職　高層竟酸婊子、髒貨「跟狗不會生氣」

北一女畢典校長致詞藏洋蔥　校友捐款紀念已逝同窗「只求名字並列」

國內爆首起4歲童染猴痘！名醫解析疫情風險　直言此案為「特例」

台南市長榮中學體育小將接受市長表揚　期為學弟妹榜樣再創佳績

氣象局升格為署9／15正式掛牌　鄭明典報喜！將增「氣候組」

北中南生活圈通勤月票「7月上路」　內容一次看！第二波還有9縣市

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

年底前還有「6區通勤月票」要上路！方案曝光　花蓮最低99元

「經理、副理情緒不當管理」　彰化游泳館道歉聲明急滅火

不讀書就去做工？22歲創辦工程行「年輕頭家」妙回：當工人後書要讀更多

家有過動兒怎麼辦？建立親子連結很重要　醫：需要關心和引導

彰化游泳館逼她離職　高層竟酸婊子、髒貨「跟狗不會生氣」

北一女畢典校長致詞藏洋蔥　校友捐款紀念已逝同窗「只求名字並列」

國內爆首起4歲童染猴痘！名醫解析疫情風險　直言此案為「特例」

台南市長榮中學體育小將接受市長表揚　期為學弟妹榜樣再創佳績

氣象局升格為署9／15正式掛牌　鄭明典報喜！將增「氣候組」

北中南生活圈通勤月票「7月上路」　內容一次看！第二波還有9縣市

快訊／澎湖臥牛海域意外！　24歲男遊客「浮潛溺水」送醫不治

預售329萬起！台灣BMW「i5豪華電動房車」雙車型開賣

夏威夷基拉韋厄火山噴發　壯闊奇景曝光

年底前還有「6區通勤月票」要上路！方案曝光　花蓮最低99元

每人每月5千元！交通部發旅宿業「雇主獎助金」　穩定量能改善缺工

「經理、副理情緒不當管理」　彰化游泳館道歉聲明急滅火

不讀書就去做工？22歲創辦工程行「年輕頭家」妙回：當工人後書要讀更多

陸貪官「記憶力驚人」入獄後狂舉報　300多人跟他利益往來被揪出

這瓶威士忌2千萬元！軒尼詩The Dame Jeanne登台　麥卡倫用季節品酒

印尼未婚情侶路邊接吻　被處「公開鞭刑」21下！女友痛到倒地

生活熱門新聞

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

台74線新匝道要來了！

即／台中13男染猴痘…市府：這類人快打疫苗

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

醫揭「3大病毒」！一堆人發燒　每天被患者淹沒

全台整天有雨時間曝　幾個月的缺水可能一周補完

愛里曝需要定期放進棒子　館長看尺寸傻眼

即／「宮原眼科」要進駐台南了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

妹子「1管道」提離職！主管發火：犯職場大忌

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

台74線新匝道要來了！

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面