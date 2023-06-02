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大陸 大陸焦點 特派現場

黑衣男「1分鐘內連殺2人」母子慘死畫面曝！知情者：都沒聽到呼救

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南通市通州區川港鎮5月31日晚8時許發生一起命案，導致兩人慘死。6月1日上午，當地居民透露，被害者是一對母子，兒子二十五六歲。據事發監視器畫面顯示，31日20時02分，白衣男子遭到嫌疑人襲擊，隨後嫌疑人又衝入房間內，直至嫌疑人離開現場，整個過程只有1分鐘。

▲▼江蘇南通發生命案男子行兇殺害兩人。（圖／翻攝自大皖新聞）

▲江蘇南通發生命案男子行兇殺害兩人。（圖／翻攝自大皖新聞）

據《大皖新聞》報導，5月31日晚上10時42分，當地網友發出了慘案的監視器畫面，顯示事發地點位於路邊的1層平房處，一名身穿白色T恤的男子走出平房到門外，拿出菸正打火抽菸，一名身穿黑色外套的男子快步走來，掏出凶器對著受害者頸部胸部連捅多刀，受害人不幸當場殞命。

行兇後，嫌疑人又進入平房。從網友發布的影片中，一處堆放有布料的廠房內，一名女士躺倒在地，身旁有一攤血跡，女士右腳穿的鞋也掉落了。

另外當地網友發布的一段6秒鐘的影片顯示，一名身穿黑色外套的男子，手中提著凶器正快步離開，「殺人了」，影片拍攝者描述道。

當地網友稱，被害的是一對母子，一男子疑因薪資糾紛殺害2人。有網友評論說，「不論何事殺人太衝動了。」

6月1日上午，多段事發影片顯示，事發現場圍了很多人，警員在現場維持秩序。現場圍觀者惋惜地說，「殺人了，川港中學對面的弄堂裡面。」

▲▼江蘇南通發生命案男子行兇殺害兩人。（圖／翻攝自大皖新聞）

▲事發監視器畫面。（圖／翻攝自大皖新聞）

6月1日上午，事發地附近一名居民表示，受害者為兩人，事發時間是5月31日晚上8點左右，關於案情相關情況，「具體我還不確定，反正（受害人）為一男一女。」

事發地另外一名受訪居民表示，事發地點位於通州區川港鎮川港中學旁的小閘路上，被害者是一對母子，來自河南，在當地從事床上用品代加工工作，已經兩三年了，「兒子二十五六歲。」

該居民表示，行兇男子事發後離開現場，嫌疑人行兇過程就一兩分鐘，殺死了兩個人，都沒聽到受害人呼救。事發後當地派出所、刑警人員也都前來現場調查。事發原因，該居民表示可能是與經濟糾紛有關，行兇者從被害人那邊拿了貨回家做的，「好像是經濟糾紛，加工費。」

南通市通州區公安局表示，案件正在調查中。

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