「3生肖」下班快買威力彩！財運連旺20天...「5億頭獎」抱回家

▲威力彩今晚頭獎上看5億，運勢專欄點名雞、兔、馬有機會中大獎。（圖／CTWANT提供）

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威力彩連14槓，今（8）日晚間即將再開獎，本期頭獎上看5億元，不少民眾紛紛試試手氣，看看自己能否成為下一位幸運的億萬富翁。《搜狐網》運勢專欄「生肖星座運勢命理玄學」即分析指出，本月6日至26日有3生肖財運超旺，不僅事業有良好表現，有望升職加薪，購買彩券也有機會中大獎。

生肖雞

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屬雞的人6日至26日財運大紅大紫，正財旺橫財發，事業步步高升。運勢紅到發紫，八方財源滾滾來，發財的道路變得越來越開闊。同時屬雞的人時來運轉，事業上升官加薪，生意上四方來財，創業者有望功成名就。要是能把握住大好機遇，懂得借助運勢再接再厲，就會正財橫財一起發，財庫越來越豐盈，大富大貴後半生。

生肖兔

屬兔的人迎來運勢爆發，天福星大降屬兔人財帛宮的日子，說明屬兔人將有一波大機遇，貴人變多，財路變多，財運變好，一路大發，還有意外之喜，明天開始，屬兔人有了很好的發展時期，2023年裡，在吉星保佑下屬兔的人運勢會開始回暖，在事業上會得到明顯的進步，財富翻翻，名利雙收，生活富起來。

生肖馬

生肖屬馬人有著非常好的機會，只要努力經營，在事業上一定能夠步步高，6日至26日大發正財橫財，財源要大進，霉運都會煙消雲散，而且能夠得到貴人的幫助，可以說在事業上會風生水起，橫財如雨。

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