F級貴婦網紅帶小王回家睡　前公婆討「借名登記」5千萬豪宅敗訴

▲袁曼軒經常在網路上PO出名牌包、整形經驗。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）



記者崔子柔／綜合報導

貴婦網紅袁曼軒（Sherry），2017年和新加坡礦業大王少東郭紹源（Pierre）閃婚，育有一對兒女。袁曼軒遭丈夫指控帶小王回家共寢、擁吻，但因丈夫裝設針孔偷拍，證據無效。2人離婚後，郭男父母向袁曼軒要求返還借名登記的5千萬豪宅，一審判其應返還，台灣高等法院昨駁回原判決，改判袁曼軒不用還。

2021年10月15日澳大利亞法院簽發袁曼軒及郭紹源離婚令。郭紹源指控，他因為工作、疫情沒有入境台灣，袁曼軒竟於2人離婚前帶賴男到住處過夜、親吻，侵害其配偶權，求償200萬元精神撫慰金。

▲袁曼軒與前夫仍在進行相關訴訟。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）



袁曼軒則辯稱，郭男在2人共同持有的房屋內裝設監視器，她認為在臥室電視機內放置針孔攝影機過度侵害其隱私權，違法取證且不符合比例原則，不具證據能力，並稱她與賴男僅是普通朋友，雖一起過夜但也未有超出友誼行為，不需賠償。

一審時法官認為郭男侵害袁曼軒隱私權，判郭男敗訴。二審時高院仍因監視器侵害隱私權未改判，另郭男在離婚前就與泰籍女子外遇，2020年還發表婚紗照，可見郭男早先違反與袁曼軒婚姻誓約，因此再度駁回。

郭男父母見兩人離婚，向袁曼軒要求返還當時「借名登記」購於新北市三重區的5千萬豪宅，台北地院一審判袁曼軒敗訴，必須返還。根據《聯合報》報導，高等法院昨駁回第一審判決，改判袁曼軒不用歸還。

▼袁曼軒身材傲人。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）

