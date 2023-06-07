拚城市外交！　立委萬美玲陪同南澳州議會參訪桃園建設

▲立委萬美玲陪同南澳州議會參訪桃園。（圖／市府秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

拚城市外交！南澳州議會參議員吉海蒂(Heidi Girolamo)等多名人士，7日由立委萬美玲陪同，參訪桃園市立圖書館新總館，並針對雙邊觀光、教育、議會交流、再生能源政策等議題進行意見交換，期以彼此成功案例作為借鏡，完善城市政策與發展。

立委萬美玲表示，桃園是六都最年輕的城市，市長張善政重視婦幼政策，在全球生育率低的趨勢下，桃園脫穎而出，成為許多年輕夫妻定居首選。依據媒體調查，桃園市在教育政策滿意度排名全國第一，在張市長帶領下，市政建設蓬勃發展，如同桃園新總圖一樣的重大建設及福利政策都將一一實現。

經發局長張誠介紹，桃園是國際機場所在地，也是台灣工業產值最高的城市之一，國家級桃園航空城計畫也落腳於此，計畫範圍內成立淨零碳排工業園區，將高污染產業進行轉型，達到淨零碳排目標。

而桃園有33個觀光工廠，結合商業及工業，成為觀光亮點外，也增加客戶品牌黏著度及知名度。此外，張局長指出，桃園與南澳洲在文化上有許多相似處，兩地都有原住民族族群，也有許多來自東南亞的移民人口，桃園市政府將在今年8到10月舉辦世界客家博覽會，歡迎訪團再次訪問桃園，共襄盛舉。

南澳洲議會參議員吳桐(Tung Ngo)表示，很高興今天到桃園參觀這座美麗的圖書館，來到桃園總圖書館讓他對圖書館有全新的想像，原來圖書館能夠成為融合市民交流及知識傳遞、討論的場所，希望能將這些寶貴經驗帶回南澳洲，進一步重新檢視社區服務的重要性。

南澳洲議會參議員柯蘿拉(Laura Curran)說，這趟旅程中深刻感受到台澳兩地相似處及共同對民主價值的支持，未來希望與台灣進行文化、教育及能源等方面交流，包括兩地學生交換、線上雙語課程、觀光及航太產業交流等，希望未來能再次訪台。包含南澳洲議會參議員吉海蒂(Heidi Girolamo)、參議員雷馬丁(Reggie Martin)、參議員潘蘭克(Frank Pangallo)及參議員胡杰明(Benjamin Hood)等多名南澳洲議會參議員出席。