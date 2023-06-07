蘋果前員工揭密！Vision Pro技術可比「讀心術」

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在WWDC2023 上發布了全新頭顯 Vision Pro，一位曾負責開發 Vision Pro 蘋果前員工 Sterling Crispin 昨日在推特上對外表示，Vision Pro 使用了大量神經科學來開發其一些關鍵功能。

由於保密協議的限制，Sterling Crispin 表示不能透露太多細節，但有些內容已經通過專利公開。他介紹說，他在蘋果的工作主要涉及到根據用戶身體和大腦的數據，判斷他們在沉浸式模式下的心理狀態。

也就是說，當用戶處於混合現實或虛擬現實的體驗中，人工智慧模型會嘗試預測你是感到好奇、走神、害怕、專注、回憶過去的經歷，還是其他一些認知狀態。而這些狀態可能通過眼動追蹤、大腦電活動、心跳和節律、肌肉活動、大腦血液密度、血壓、皮膚電導等測量偵測。

為了實現這些具體的預測，使用了很多技巧。例如，最酷的成果之一就是在用戶點擊某個東西之前就能預測出來，你的瞳孔在你點擊之前就會有反應，部分原因是你預期點擊後會發生什麼事情。

所以可以通過監測用戶的眼睛行為，和實時調整用戶界面，來創造更多這種預期性的瞳孔反應，從而通過眼睛創建一個與大腦連線的接口，他也覺得這個技術可以稱作「讀心術」。