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蘋果首款MR頭戴裝置問世　郭明錤3點吐槽

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果於今（6）日凌晨WWDC中，發表首款MR頭戴式裝置「Vision Pro」，能夠融合數位世界與現實世界，更加沉浸體驗，對此，天風國際分析師郭明錤也分享3點看法，認為蘋果沒有展示出日常生活中使用的必要性，且售價過高、預購等待時間太久，似乎沒有太大誘因。

郭明錤表示，Apple展示空間運算的願景與AR／MR裝置的設計創新，但沒有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相較之下，目前ChatGPT／AIGC能在可見未來改變人類生活方面更具說服力。

郭明錤指出，Vision Pro高於預期的售價，與發售日需要等待半年以上，不利短期內的投資情緒。

郭明錤認為，需要密切觀察的是預購需求與發售前，Apple能否提供更吸引人的應用／內容／生態。

「Vision Pro」具備2300萬畫素的microOLED螢幕，可觀看4K、HDR影片，在電影欣賞與遊戲中都能有更加立體的感受，並採用堅固輕巧的鋁金屬打造。

整體裝置採用M2晶片，讓產品具備更高效率，更具備一組全新的R1晶片，用來處理來自外界的資訊，具備多種感應器，可依靠語音、手勢、眼球追蹤等方式操控。

Vision Pro售價為3499美元，約為新台幣10萬元，預計明年開始在美國開賣，會逐漸推向更多市場。

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