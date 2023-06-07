性騷擾案件連環爆！政府修法拚改革　精神科醫提2大漏洞待補

▲近期性騷擾事件頻傳，示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期性騷擾案件連環爆，政府已經宣示將就3大方向進行整體的機制改革方案，包含跨部會進行性平相關法規總檢討。精神科醫師提出現行措施的2大漏洞，第一是《性騷擾防治法》申訴期限僅1年，考量受害者身心狀況，應該修法拉長追溯期；第二則是部分性騷擾的加害人可能有精神障礙，如果再犯時應該進行精神評估，並比照性侵犯增加心理治療等處遇。

從民進黨前黨工遭性騷擾案件爆發以來，包含政界、藝文界等各領域都出現性騷擾相關控訴，性平議題受到關注。而蔡英文總統昨（6）日晚間再次向社會表達歉意，她也要求行政院長陳建仁率領的行政團隊，就3大方向，進行整體的機制改革方案。

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行政院院本部及僑委會性平委員、精神科醫師楊聰財受訪提出2點強化方向：第一、現行《性騷擾防治法》，針對被害人提出申訴的期限只限事件發生後1年內，應該比照《性別平等工作法》，讓相關追溯期可以長達10年。楊聰財解釋，很多被害人遭遇性騷擾，經歷恐懼心理、找人談話，到真正確定自己遭到騷擾、提出申訴，往往需要一段時間，所以申訴期限有延長的必要。

第二、臨床遇到很多性騷擾加害人會有俗稱的精神障礙，例如特殊性癖好、觸摸癖、偷窺狂等，目前相關處分包含罰款或者刑責，但這類人再犯風險高，過去統計至少達66%，也會造成被害人增多。建議如果有再犯，就應該接受專業精神醫療評估，如果有特殊性癖好應比照性侵害犯接受「處預」，包含一些輔導教育與心理治療，經過適當處遇，再犯率可以降至10％以下。

▲開業精神科醫師楊聰財。（圖／記者洪巧藍攝）

行政院發言人林子倫6日轉述，針對近期多起遭揭露之性平事件，院長陳建仁除再次重申政府對於性騷擾或性侵犯等性平案件的態度絕對是「零容忍」外，並就精進現行既有機制做出三點指示。

第一，相關部會應參酌國際經驗及世界各國做法，並徵詢性平領域專家學者意見，訂定性騷擾樣態指引，供職場及校園作性平準則與性平教育之參考，提升性騷擾防治意識。

第二，相關主管機關應重新檢視現行性平案件申訴機制之實用性，建立更有效、可信賴的申訴機制，以保護被害者不受恐懼的申訴權利。

第三，政府將跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，務實提出可行、有效之修法，至盼立法院能於下個會期將相關修法列為優先法案，儘速補強現行制度之不足，以利性平觀念落實於社會每個角落，使性平事件發生的可能降到最低，也讓被害者皆能得到最妥適的照顧。