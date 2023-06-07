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批蔡英文拿立法院當民進黨遮羞布可恥　李德維：不配當首位女性總統

▲國民黨團「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會 林為洲 李德維 呂家愷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李德維（圖中）6日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對民進黨前黨工性騷擾事件，總統蔡英文昨以前黨主席身分，向社會表達歉意外，並要求行政院提出性平法規修法，力求立法院下會期列為優先法案。但國民黨立委李德維今（7日）則認為蔡英文拿立法院當民進黨遮羞布，完全不知道方向在什麼地方，不配擔任中華民國第一個女性總統，「我只能說蔡英文可恥」。

蔡英文昨透過臉書表示，隨著民進黨前黨工性騷擾事件的發展，身為總統及民進黨前任主席，她要再次向社會表達歉意。此外，蔡也透露已請行政院長陳建仁以三方向進行整體機制的改革：第一、參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引；第二、重新檢視現行性平申訴機制的實用性；第三、跨部會進行性平法規總檢討，希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。

對此，李德維7日在國民黨團「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會前受訪時表示，現在性騷擾成為「黨內DNA」的明明是民進黨，而蔡英文不好好思索，解決民進黨的問題，又把整個問題推到全台灣社會，甚至是立法院修法，真的叫做頭痛醫腳，腳痛醫頭，完全不知道方向在什麼地方，也難怪民進黨性騷擾層峰這麼嚴重。

李德維說：「不去面對自己的問題，反而把問題等於是拋給立法院，我覺得蔡英文這樣子的所謂中華民國第一個女性總統，我記得她也是民進黨第一個女性的黨主席，我真的替她覺得羞恥。」

李德維進一步說，蔡英文擔任黨主席有這麼多性騷擾之狼在她身邊，重用這麼多，而她擔任總統也繼續讓這件事在執政黨裡燃燒，甚至她的總統府資政都因此而請辭，「我只能說，我覺得蔡英文真的實在不配擔任民進黨的第一個女性的主席，更不配擔任中華民國第一個女性總統」。

至於針對相關性騷修法，國民黨團是否有著手規劃，李德維表示，他個人認為蔡英文講這些只是想轉移焦點，完全無聊當有趣；相關修法本來就應該按照時程、相對應需要來做，而非突然因為民進黨有這麼多性騷擾案，而立法院需要配合修法，難道這樣就能解決民進黨上上下下性騷擾的問題嗎？

李德維強調，他認為相關法律可以加強的部分，的確可以加強，但拿立法院當民進黨遮羞布，「我只能說蔡英文可恥」。

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