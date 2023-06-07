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大陸 大陸焦點 特派現場

伴娘擋門「給紅包才開」！伴郎「連人帶門踹飛」...進門秒尷尬

（圖／翻攝自抖音）

▲伴娘在接親現場堵門要求給紅包。（圖／翻攝自抖音，下同）

圖文／CTWANT

在民間迎親的環節中，當新郎伴郎準備迎接新娘時，總會有些伴娘出來「阻擋」，此舉除了圖個熱鬧外，也有「新娘沒這麼好娶，日後要好好對待」的含意。但近期大陸網路就流傳一支擋親的影片，影片中，伴娘們擋在門口不讓新郎進房，沒想到伴郎出腳猛踹房門，不僅將房門踹開了，就連門後的新娘也被踹飛了。

據了解，這段影片是發生在大陸山東青島，從影片中可以清楚的看到，一開始三名伴娘還在房門口阻擋著門外的新郎與伴郎入內，推敲可能是伴娘們趁機在跟門外的新郎索討紅包，所以玩鬧般的阻撓新郎入內。

這原本只是要幾個紅包就能解決的事情，但沒想到其中有一名伴郎不知是急了還是假戲真做，竟然一腳踹在房門上，而房門不僅被這樣踹開，就連門後的伴娘也跟著被踹飛。當伴郎進來看到伴娘被連人帶門的被踹飛後，整個人都傻眼了。

▲▼ 。（圖／）

▲▼伴娘與門框一起飛了出去，重重摔在地上。

▲▼ 。（圖／）

▼伴娘頭破血流，痛得哭了出來，而此時伴郎還不知道自己將伴娘踹飛。

▲▼ 。（圖／）

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「我要是這個伴娘，真的會生氣」、「當個伴娘差點把命丟」、「這幾個伴郎過份了」、「這伴娘搭進去半條命」、「我要是伴娘都報警驗傷了」、「愛情這不就來了」、「別說伴娘生氣，我要是新娘我都氣」、「堵門是個風險活」。

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