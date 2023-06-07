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衛星照曝！烏水壩炸毀前後對比驚人　大片房屋「淹到剩屋頂」

▲▼新卡科夫卡水壩被炸毀，Maxar公布衛星照顯示，赫爾松港口設施及工業區被淹沒。（圖／路透）

▲ Maxar衛星照顯示，赫爾松港口設施及工業區被淹沒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部被俄軍佔領的赫爾松（Kherson）新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀潰堤，發生大面積洪水，衛星圖像清楚可見，第聶伯羅河沿岸許多房屋及建築只剩屋頂露出水面，港口設施也被淹沒。

▲▼新卡科夫卡水壩被炸毀前的衛星照。（圖／路透）

▲▼ 對比被炸前後的衛星照，可見水壩大片牆面消失。（圖／路透）

▲▼新卡科夫卡水壩被炸毀，Maxar公布衛星照。（圖／路透）

根據《路透社》，Maxar Technologies於6日下午拍攝的衛星照可見，烏克蘭南部新卡科夫卡水壩及水力發電站大部分被毀，洪水淹沒公園、土地及基礎設施，許多房屋和建築被淹到僅露出屋頂。

▲▼新卡科夫卡水壩被炸毀，Maxar衛星照顯示洪水從第聶伯羅河沿岸新卡科夫卡湧向赫爾松。（圖／路透）

▲ 洪水從第聶伯羅河沿岸新卡科夫卡湧向赫爾松。（圖／路透）

▲▼新卡科夫卡水壩被炸毀，Maxar衛星照顯示，赫爾松村莊Korsunka房屋和農場被淹。（圖／路透）

▲▼ 赫爾松村莊Korsunka房屋和農場被淹。（圖／路透）

▲▼新卡科夫卡水壩被炸毀，Maxar衛星照顯示赫爾松村莊Korsunka淹水災情。（圖／路透）

Maxar也指出，從新卡科夫卡市到赫爾松市西南方的第聶伯羅夫斯卡灣（Dniprovska Gulf）之間，逾2500平方公里範圍的衛星圖像顯示，許多城鎮及村莊被洪水淹沒，幾乎沒有建築倖免於難。

《美聯社》則分析行星實驗室公司（Planet Labs PBC）衛星圖像指出，水壩被炸後損失逾600公尺牆面。

這座大壩具有重要戰略意義，位於赫爾松地區的第聶伯羅沿岸，而赫爾松目前由俄軍佔領。烏克蘭指控俄方炸毀水壩，蓄意犯下戰爭罪；俄羅斯則指控烏方，企圖轉移人們對烏軍反攻的注意力，目前尚不清楚誰為這起事件負責。

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