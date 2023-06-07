水壩潰堤！　下游烏軍目睹「俄兵被沖走」：沒一個逃掉

▲烏南卡科夫卡水壩遭到破壞。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭南部赫爾松的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日遭炸毀，對下游產生災難性影響。烏克蘭上尉波德里斯尼（Capt. Andrei Pidlisnyi）表示，他的部隊目睹俄兵被傾瀉而出的洪水沖走，「俄方沒有一個人能夠逃掉，俄國人在那邊的所有兵團都被淹沒了。」

波德里斯尼上尉向CNN表示，俄兵逃離第聶伯羅河（Dnipro）東岸，混亂中釀成不少傷亡，「大約凌晨3時，敵方炸毀了卡科夫卡水力發電站，就是為了提高水位，淹沒通道、第聶伯羅河左岸以及位於那裡的定居點，讓烏克蘭武裝部隊未來無法推進。」

▲Maxar公布水壩被炸毀的衛星圖像。（圖／路透）

波德里斯尼上尉解釋，第聶伯羅河周圍地形是「東岸低、西岸高」，因此位於東岸的俄軍受到更嚴重影響，西岸的烏軍卻得以使用無人機觀察事態發展。他認為，俄軍刻意攻擊水壩，破壞烏軍即將展開的反攻計畫，但俄方高層可能為了達到「奇襲」效果，並未警告下游俄軍。

戰爭爆發不久後，俄方占領赫爾松，3月起控制卡科夫卡水壩，直至去年11月，被基輔奪回大面積領土。此後，俄軍控制第聶伯羅河東南側，烏軍掌握其餘西部地區，包括首府赫爾松市。

▲水壩被炸毀前的衛星圖像。（圖／路透）

卡科夫卡水壩建於蘇聯時期的1956年，是卡科夫卡水力發電站的一部分，橫跨第聶伯羅河（Dnipro），位在赫爾松以東約30公里處，高度約30公尺，總長度約3.2公里，預估容水量為180億立方公尺。

水壩6日凌晨被炸毀，旁邊的水力發電廠也遭破壞，烏俄雙方都在第聶伯羅河沿岸部署緊急單位，並且指責對方破壞水壩。目前尚無任何證據，能夠支持任何一方的說法，但根據衛星照片等影像分析，這場潰堤可能是去年3月俄軍占領水壩以來結構破壞的結果。