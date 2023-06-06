快訊／納智捷電動車開到一半燒起來！　駕駛及時逃生

▲納智捷電動車開到一半無預警燃燒，車主跳車逃生。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市南屯區今天下午3點15分驚傳火燒車意外，一輛納智捷行駛環中路五段時疑似故障，突然起火燃燒，所幸無人受傷，但整輛車燒成廢鐵，詳細起火原因還要進一步追查。

台中市消防局表示，接獲南屯區樂田巷和環中路五段的交叉路口汽車火警，現場報案人表示，電動車起火燃燒，派遣南屯及春社分隊，共6車15人，由南屯分隊小隊長柯弘玟帶隊前往。經過不到20分鐘，控制火勢，車主已在路旁，無人受傷受困。