拿過期眷屬證搭車遭拒！司機員爸護女嗆「不開車」...台鐵回應了

▲一名女子拿過期眷屬證搭車遭攔後，竟嗆爸爸是司機。（圖／翻攝「台灣便當管理局─附屬鐵路部」）

圖文／CTWANT

有網友在臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」PO文指出，一名女子拿著過期台鐵眷屬證要搭車，遭攔後竟嗆「我爸是司機」，並打給爸爸求救，沒想到爸爸回，「不讓我女兒搭車，我就不開車」。對此，台鐵表示，本案車站同仁於剪票口查驗票時，對持無效證件及未購票旅客有依規定禁止其進站乘車。對於違反規定查有實據者亦將依前揭規定議處。

一名網友在臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」發布貼文，指一名女子拿過期的鐵路工會彰化分會會員眷屬證搭車，遭攔後竟嗆爸爸是司機，甚至打電話給爸爸，沒想到號稱是司機員的爸爸竟說，「不讓我女兒搭車，我就不開車」。

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事件曝光引發網友熱議，「台灣便當管理局-附屬鐵路部」小編痛批「拿明朝的鹹魚斬清朝的官，包大人你好大的官威」，網友也群起抨擊，表示「彰化分會這張什麼眷屬證滿天飛，好像什麼天王老子一樣」，還有網友戲稱，「彰化機務段陳O順司機員，這下我看不止車不用開了，連車都翻了」。

對此，鐵路工會彰化分會表示將會了解調查，與該名司機員聯繫後，對方稱絕對沒有說過「不讓我女兒搭車，我就不開車」這句話，不知道為甚麼被傳成這樣。

台鐵局表示，旅客乘車應依規定持用本局認可之有效票證，並依票證規定或票證記載資訊乘車。本局發現旅客無票、持用失效票證乘車者，得拒絕旅客乘車。旅客已進站乘車者，依旅客運送契約第23點規定應補收起程站至到達站間應付票價，如無正當理由並加收已乘區間百分之五十票價。

本局員工及眷屬乘車應依「本局從業人員及眷屬優待乘車購票要點」及相關規定辦理，不得藉以購買或使用其他不符身分之優待票種乘車，經查違反者應依交通事業人員考成條例及交通事業鐵路人員獎懲標準表議處。

本案車站同仁於剪票口查驗票時，對持無效證件及未購票旅客有依規定禁止其進站乘車。對於違反規定查有實據者亦將依前揭規定議處。

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