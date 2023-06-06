美國14項癌症用藥爆短缺「12項台灣有用」　食藥署曝最新調查結果

▲癌症用藥爆缺貨。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

美國食品藥物管理局（FDA）公布14項癌症治療用藥短缺，其中12項於我國臨床端使用，也讓醫師憂心患者權益受損。食藥署表示，美國短缺最嚴重的含鉑類抗癌藥物Cisplatin為印度製造廠生產，因GMP不合格遭暫停輸入，台灣並未使用該產地藥品，經查藥品許可證持有商及醫院均供應正常。

食藥署副署長陳惠芳表示，癌症用藥署於醫療藥品清單，若有供應不足情形，須在6個月內通報。在美國FDA公布癌症治療用藥短缺後，食藥署立即啟動調查，發現近期臨床端使用的品項有12項，主動詢問藥廠與醫療院所後，並未發現短缺情形。

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陳惠芳提到，癌症治療用藥於美國供應較為嚴重短缺者係Cisplatin及Carboplatin藥品，主要是因供應美國該等藥品主要製造廠之一的印度製造廠Intas Pharmaceuticals，因去年底被美國FDA發現生產品質有問題，而暫停生產，導致藥品短缺。

目前美國FDA已協助該製造廠恢復生產，並自國外專案進口替代藥品。另查，我國Cisplatin及Carboplatin等藥品之製造廠並無Intas Pharmaceuticals，同成份許可證共計6張，分別為5張輸入藥品與1張國產學名藥。食藥署並已請相關藥品許可證持有藥商提供未來半年之生產/輸入規劃，食藥署將持續追蹤藥品供。