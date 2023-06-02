連千毅北所坐牢住4人房「編號9425」　近日移監宜蘭...原因曝光

▲連千毅（左圖中）1日入監服刑，透露早已調適好心情。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅連千毅2019年指使幫派小弟打人開槍、引爆一連串高雄直播主之亂，被依《組織犯罪防制條例》等罪判刑7年定讞，連男昨（1日）向新北地檢署報到入監，暫寄台北看守所新收人犯4人房、人犯編號為「9425」。所方表示連男情緒穩定、遵守規定，今（2日）做完健康檢查可放風活動，據悉，連男將被轉送宜蘭監獄服刑，仍待高雄地檢署將判決正本等資料送交受囑託執行的新北檢，才能敲定移監日期。

連千毅屬於長刑期人犯，由新北檢發監執行的長刑期人犯，多半送往宜蘭監獄執行，除非服刑短於3年的人犯，才有機會留在北所內的台北監獄分監坐牢。據悉，連男刑案判決正本連同卷證還在最高法院，須等雄檢將這些資料及連男偵審期間曾被羈押的起迄日期送交新北檢，做為開立執行人犯所需甲種指揮書的依據。

經營直播帶貨竄紅的連千毅（36歲），2019年因恐嚇網友、糾眾虐打仇家、指使幫派小弟到鄭姓男子在高雄的寵物店開槍示威等犯行，2020年7月被高雄地院一審依《組織條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪判刑7年，另1年徒刑與拘役55天得易科罰金，連男上訴二審被駁回，最高院今年（2023年）5月25日同樣駁回上訴，維持二審判決定讞。

連千毅原應向雄檢報到入監，他以現居於新北市為由聲請移轉新北檢執行獲准，新北檢受雄檢囑託，通知連千毅昨天下午2點報到，連男搭乘勞斯萊斯豪車在友人簇擁下大陣仗現身，受訪聲稱帶著洛克菲勒等企業家名著10多本入獄進修，在鏡頭前與送行親友一一道別。

檢方核對連千毅身分無誤，昨傍晚將連移送位於新北市土城區的台北看守所暫寄，連先前自稱確診新冠肺炎請求延後入監被駁回，所方昨執行新收人犯脫衣檢身程序，認定連男無確診狀況，依例把他安置於新收人犯4人房、編號「9425」，和同房3名室友開始熟悉環境、了解規定等新生訓練。

所方表示，連千毅入所情緒穩定，遵守作息要求，晚間9點整熄燈就寢，上午6點50分起床點名，和室友沒有衝突爭執，入所後第一頓早餐菜色為銀絲卷和咖啡奶茶，用餐結束後隨即排定例行健康檢查，由於連男只是暫寄人犯，所方仍在等候執行檢察官開立指揮書敲定何時移監，必要時會先對連男做輔導教化課程。