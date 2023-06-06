觀察國民黨總統大選民調　他揭2時間點可能有變動

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調下跌，而原爭取黨內提名卻失利的鴻海創辦人郭台銘近期又動作頻頻。前民眾黨中央委員張益贍認為，2024總統選戰對戰組合的變動，七月跟九月是可能時間點。

張益贍在《鄭知道了》說，七月跟九月是兩個關鍵點，七月叫全代會，九月是所謂的郭台銘可以回到國民黨的日子，如果這時候侯友宜的民調還在15%到18%中徘徊，徐巧芯前一陣子才說，市政跟選總統要專心一樣，也就是說，如果九月議會開議你要怎麼選，新北市長顧不好，總統選戰也選不好，黨內如果要求辭新北市長專心選總統，侯友宜會怎麼判斷？

張益贍認為，如果黨內有辭掉新北市長的壓力，侯友宜可能選不下去，可能決定不要選，所以這就是七月、九月關鍵的原因。不過，要是國民黨一定支持侯友宜，郭台銘就看到獨立參選可能性，就有機會壓迫到柯文哲，到時候郭台銘如果又承諾柯文哲支持民眾黨的時候，柯文哲是有可能當副的，就有資格挑戰民進黨的賴清德的。

面對郭台銘的動向，侯友宜表示，自己相信認識的郭董會信守承諾，因為兩人對守護這片土地都有一樣的想法。郭台銘先前也說會支持了，所以之後要用這樣的態度面對挑戰，讓做不好的政黨換人做，「我會不斷提出政見，我有能力展現做事的成效，新北就像台灣，我會拉高到國政治理，我深知民眾面臨的苦，會一肩扛起重任。」