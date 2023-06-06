企鵝妹直播「拉鍊爆開」　險走光40秒！粉絲嚇到：裡面沒穿

記者崔子柔／綜合報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」來台徒步環島，先前已經完成到嘉義的路程，不過她上個周末因為有工作北上，沿途直播時竟然拍到她牛仔褲拉鍊沒拉，引起網友討論「裡面是不是沒穿？」

▲企鵝妹擔任暗黑破壞神4一日店長。（圖／記者黃克翔攝）



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企鵝妹4日搭乘機捷前往林口，直播鏡頭突然往下拍到她的下半身，這時聊天室只見粉絲暴動，紛紛留言提醒她拉鍊沒拉上，因為企鵝妹一手要拿鏡頭，只能用一隻手將拉鍊拉上，因此花了40秒才將拉鍊重新拉好。

▲企鵝妹險走光。（圖／翻攝自企鵝妹直播）



企鵝妹整段過程並沒有走光，只露出她的肚臍，不過有網友在PTT發文表示，「企鵝妹裡面是不是沒穿？」他疑惑「石門水庫沒關到，雖然沒有彈出來，但卻只看到肚臍？所以女孩兒習慣裡面沒穿嗎？」

▲網友發文。（圖／翻攝自PTT）



其他網友則留言指出，「你內褲穿到肚臍？」、「低腰的喇」、「你肚子會穿肚兜嗎」、「阿罵才會穿高腰大內褲」、「我摸一下肚臍位置，真的內褲蓋不到」。

企鵝妹3日到三創園區擔任一日店長，4日又因為金主「茶爸茶爸_茶茶の老公（pthsssss）」常在直播間大手筆贊助，她就接受邀請到達美樂林口長庚店擔任一日店長，當天也揭曉茶爸真實身份是達美樂董事長。

▼企鵝妹上月到台南頑皮世界，近距離和動物互動。（圖／記者林悅翻攝）

