瘋電影／星際異攻隊3　優先考量群體福利才配稱領導

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影原本設定的TA就是娛樂片愛好者，年輕族群的對白設計，劇情內容節奏和走法都以娛樂效果為主要考量，整部電影以火箭浣熊為主軸，一隻身世坎坷的小浣熊，從小到大的轉變，電腦特效技術了得，幾乎是真的從毛髮到眼神，難以想像的神態、重力、舉止投足，極其生動逼真，大難不死的小浣熊，人格養成比人還具有人情味。

小浣熊曾經因為自己的失誤而害死了一屋同類，心靈上一直帶著遺憾，所以這一次，他有機會做選擇時，他決定再放手一搏，救出那些和他一樣遭遇的小動物們，「死有重於泰山，輕如鴻毛。」小浣熊這一次做了一次漂亮的領導者示範，電影流暢好看偏長，不要喝太多水。

片 名：星際異攻隊3

英文名稱：Guardians of the Galaxy Vol. 3

類 型：動作、科幻、喜劇

上映日期：2023-05-03

片 長：02時29分

導 演： 詹姆斯岡恩(James Gunn)

演 員： 克里斯普瑞特(Chris Pratt) 、 柔伊莎達娜(Zoe Saldana) 、 戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista) 、 馮迪索(Vin Diesel) 、 布萊德利庫柏(Bradley Cooper) 、 凱倫吉蘭(Karen Gillan) 、 龐克萊門捷夫(Pom Klementieff) 、 伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki) 、 西恩岡恩(Sean Gunn) 、 席維斯史特龍(Sylvester Stallone) 、 威爾普爾特(Will Poulter) 、 卓克伊烏哲(Chukwudi Iwuji) 、 瑪麗亞巴卡洛娃(Maria Bakalova)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

影迷私心最愛的全宇宙最無厘頭組合「星際異攻隊」正式重返大銀幕！但這次的團隊氛圍變得有點不一樣，仍未忘懷失去心愛葛摩菈傷痛的「星爵」彼得，必須再度團結身邊的全體隊員守護宇宙，並且擔起保護其中一員的關鍵任務，若稍有不慎，就可能導致星際異攻隊走向全軍覆沒的窮途末路！

▲星爵一直念念不忘舊情人而一蹶不振。

▲當對手擁有超級英雄超能力時，是非常恐怖的事情。



▲小浣熊是這一集的主角。

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