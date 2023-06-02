第二屆靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文得獎名單出爐

文／賴芃縈

▲靈鷲山宗委淨念法師、靈鷲山研究中心主任賴皆興、ETToday新聞云共同創辦人蔡慶輝擔任總決審評審，及活動指導法師。

靈鷲山般若文教基金會所舉辦的第二屆「四期教育成佛有你」全球徵文，得獎名單出爐，從元旦公告收件開始，於日昨總決審會議確定，上百篇文章參加活動，遴選出三十一份得獎作品。

總決審評審除了靈鷲山宗委淨念法師以及研究中心主任即中原大學兼任助理教授賴皆興老師以外，本屆特別邀請ETToday新聞雲共同創辦人，亦是書法家蔡慶輝先生擔任評審，過程公正公平公開，得獎作品將於日後靈鷲山教育網中露出。

無我之道主題金銀獎從缺 來自中美台馬來西亞學員獲獎

本次得獎名單除了台灣學員出色，大陸學員更是精進非凡，而來自美國、馬來西亞也皆有入榜者，難度最高的「無我之道」主題金銀獎從缺。

靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文活動旨在推廣佛法智慧，通過學習佛法的實踐，邀請大眾分享生命智慧，傳播正知、正見的生命價值觀。除了以四期教育的「阿含期」三門課程為基礎，設定了「皈依三寶」、「初轉之法」和「無我之道」三大主題外，欣逢靈鷲山開山四十周年的特殊意義，特別增加「靈鷲40－四期教育與我」主題。

四大主題得獎名單如下：

徵文主題「靈鷲40－四期教育與我」得獎名單：



金獎 徐御格 勇登北京長城將軍關四階段

銀獎 陳庭芳 回家的路上

銅獎 陈子辕 我和靈鷲山神奇緣分

佳作 嚴招弟 新生活的願力目標

佳作 杨婧 思想不正最苦

佳作 相菲 超越原生家庭之苦

佳作 善願 你需要開始才會很厲害

佳作 籃閔釋 從一張法語卡說起

佳作 陳沭錚 讓心回家

佳作 王有麗 热悩转清涼

佳作 高振凱 以佛法開展智慧人生





徵文主題「皈依三寶」得獎名單：



金獎 任鴿 遇見未知的自己

銀獎 嚴招弟 靈鷲山讓我找到一條回家的路

銅獎 羅仕傑 皈依三寶將我從修羅道鏟回人間

佳作 米粒 我的翻滚人生

佳作 庆慧 有机缘学习皈依三宝是件很幸运的事

佳作 趙素梅 人生轉捩點

徵文主題「初轉之法」得獎名單：



金獎 杨婧 串起佛法生命的金项链

銀獎 杜云 母亲的启示

銅獎 籃閔釋 佛陀教我的正向教養

銅獎 李姝慧 老天爺到底什麼時候要帶走我？

佳作 王杰 我的觉醒之路

佳作 覺化 從對伴侶的渴愛看見苦

佳作 开如 脱胎换骨，苦海作舟航

佳作 黃毓涵 輕鬆自在的人際關係

佳作 肖佳佳 我的学习收获





徵文主題「無我之道」得獎名單：



金獎 從缺

銀獎 從缺

銅獎 陳淑蓉 生命改造工程

佳作 开如 我是誰

佳作 嚴招弟 原來我不是「我」

佳作 陳思宏 從認識「我」開始新的一天

佳作 楊菁淩 奔向無我的路