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瘋電影／色局追兇　婚姻好難夫妻都外遇才能平衡

文／賴賴

▲▼色局追兇。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

2011年的電影，12年過去，裘德洛、安東尼霍普金斯和瑞秋懷茲都沒改變，醫美真是太可怕了，電影流暢好看，多線敘事堆疊出一種情懷，很有佛南度導演的風格，雖然沒有《無法無天》的力度，但仍不失一步獨特色彩的好看作品，節奏緊湊且人物劇情眾多，沒有一分鐘冷場，故事交錯，每一個腳色都帶出因果重擊。

假如安東尼霍普金斯沒有外遇，就不會必須到停屍間認無名屍，看是不是自己的女兒。假如黑道老闆不是苛刻的對待司機，就不會慘死。假如已婚牙醫助理沒貪戀牙醫的眷顧，就不會遭受虔誠回教徒牙醫的資遣。人生終究是苦受，有了正確的方向才能通過考驗，正確的念頭減少煩惱痛苦，讓生命擁有更多的資糧，好看。


片　　名：色局追兇
英文名稱：360
類　　型：愛情、劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2023-05-26
片　　長：01時50分
導　　演： 佛南度梅瑞爾斯(Fernando Meirelles)
演　　員： 瑞秋懷茲(Rachel Weisz) 、 裘德洛(Jude Law) 、 安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins) 、 班佛斯特(Ben Foster) 、 約翰尼斯科斯奇(JOHANNES KRISCH) 、 彼得摩根(Peter Morgan) 、 莫里茲布雷多(Moritz Bleibtreu)
官方連結：http://www.cineplex.com.tw/http://www.facebook.com/CineplexTW
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

一名斯洛伐克女子為脫貧當娼揭開序幕，擔任汽車公司高層的主管到維也納出差，想背妻偷吃卻慘遭勒索，而其妻子出軌搭上巴西攝影師；女兒失蹤多年的老父親，由英國飛到美國尋女兒，途中遇上與男友分手的巴西女子，被風雪阻擋留在洛杉磯機場；回教牙醫愛上了有夫之婦，而她俄羅斯黑幫老公在黑吃黑的事件中有了另一件選擇。不同城市男女編織出簡單卻又令人如癡如醉的多線敘事故事，人生分岔口的不確定性令生命更有期望。

【關於電影】

《無法無天》奧斯卡大導演佛南度梅瑞爾斯（Fernando Meirelles）執導的國際合作的戲劇驚悚電影，彼得摩根（Peter Morgan）改編自奧地利劇作家亞瑟施尼茨勒（Arthur Schnitzler）劇作《輪舞》（La Ronde）。

導演和編劇將原著中摩登又不停變化的螺旋敘事，透過劇中人物串聯起來，來自不同的國家和城市，講述在21世紀生動、充滿懸念又感人至深的愛情傳說。故事起自維也納，影片美妙的將巴黎、倫敦、斯洛伐克首都、巴西里約，美國丹佛和鳳凰城，不同城市的人們，編織出一幅簡單卻又令人如癡如醉的敘述，編織出令人痴迷的命運輪迴《色局追兇》。

▲▼色局追兇。（圖／yahoo）

▲同床異夢，各有所思。

▲▼色局追兇。（圖／yahoo）

▲想嫖妓的大老闆卻沒經驗。

▲▼色局追兇。（圖／yahoo）

▲護士心已出軌決定跟丈夫離婚，把醫師老闆。

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