改編「黑貓中隊」故事　「黑貓：逆光」3D電玩解謎遊戲上線

▲「黑貓：逆光」3D電玩解謎遊戲上線。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「黑貓：逆光」文化資產3D遊戲成果發表會，5日於桃園市文化局舉行。市長張善政表示，電腦遊戲是年輕人學習歷史故事最好的工具之一，「黑貓：逆光」遊戲改編自駐紮桃園基地的「黑貓中隊」史實，委託專家學者，結合文化局3D點雲掃描建模，重現桃園基地時空風貌，讓年輕人從喜愛的電動遊戲中瞭解這段歷史故事。

張市長說，當年黑貓中隊飛行員駕駛U-2高空高速偵察機，以高解析照相機到對岸執行高空偵察任務，所拍攝的照片成為當時與美方判斷敵情的重要依據。而在執行任務的過程中，部分飛行員能順利完成任務，卻也有少數飛行員因此殉職或被俘虜，甚至無法回到台灣，但這些傑出飛行員的每一趟任務，其背後都有一個家庭的故事，同時也是兩岸多年紛爭的縮影，很值得讓年輕人認識，讓他們在瞭解當年歷史後，更珍惜兩岸現在對和平的企盼。

張市長指出，桃園相當重視文化資產保存，除了設計「黑貓：逆光」電腦遊戲讓年輕人瞭解U-2高空偵察機飛行員的故事外，今日現場也推出「航空城城市記憶保存」主題展，推廣航空城文史教育。市府也將持續以多元方式整理、保存大園航空城相關史實資料，期待未來在國人面前展現更完整的文史資料，進而珍惜及保護桃園寶貴的文化資產。

文化局長邱正生表示，〈黑貓：逆光〉是以「黑貓中隊」歷史故事為原型改編的解謎電玩遊戲，透過第一人稱與3D視角，走入1960年代我國空軍與美方中情局合作的神秘高空偵察部隊生活場景，以寓教於樂方式，讓更多民眾認識「前空軍桃園基地設施群」古蹟。

邱局長指出，市府於105年起陸續將空軍桃園基地軍事設施公告指定為「前空軍桃園基地設施群」直轄市定古蹟，劃設高達13.7公頃的古蹟保存區，包含著名的黑貓中隊、照相技術隊、戰功豐碩的空軍第五大隊及海軍反潛作戰等歷史場域，並積極展開古蹟修復、文物徵集、口述歷史、3D點雲掃描建模，以及博物館園區規劃等活化再利用工程，未來將成為桃園航空城的重要文化場域。

邱局長說，今日〈黑貓：逆光〉遊戲正式上線，現場也同步展出「再造歷史現場計畫」階段成果，從地方文史紀錄、文化資產研究、推廣教育3面向著手，推出「航空城城市記憶保存」主題展，歡迎市民朋友至〈黑貓：逆光〉成果網站認識遊戲角色、製作過程，並可免費下載遊戲，共同探索前空軍桃園基地設施群的歷史記憶。

包括市議員陳美梅、市府文化局長邱正生、桃園區長陳玉明、交通部民用航空局行政組長程香君、歷史顧問郭冠麟及蔡盛雄、審查委員傅鏡平及李俊逸均一同出席活動。