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開山路突飄詭異香味！　他見車底卡樹枝...原因超毛

▲▼森林,樹林（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在山路聞到詭異香味，很可能是祂在誘惑你...。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

「這件事是我聽我爸說的...」，一名網友表示，自己爸爸與大伯曾在出差去拜訪鄉下客戶時，開山路聞到香味，而在窗戶未開路邊都是樹的狀況下，香味卻濃到跑到車內，隨著香味越來越濃，他爸驚覺不對勁，要大伯別再說話，香味才逐漸散去，車子卻突然發出吵雜聲，下車見底下卡著粗大的樹枝，事後才發覺原因超毛。

原PO於PTT以「山路上的香味」為題指出，自己的爸爸的八字算重，也常在小時候提醒他不要亂看、亂聽、亂講。根據原PO爸爸所述，在年輕時跟大伯一起打拼，兩人常開著車全省趴趴走，有一次拜訪的客戶在鄉下，回程時不免要走山路，而當時已經過晚上九點，大伯卻突然嗅了嗅說「怎麼這麼香？」

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而當時的情況，兩個人都在車裡，路邊都是樹，看不出來有造成香味的東西存在，且香味濃到跑到車內是很奇怪的事，沒想到在大伯說很香以後，香味就越漸濃烈，大伯嘴裡不斷說著：「怎麼那麼香？奇怪...怎麼這麼香...」，直到原PO爸爸感覺不對勁，叫大伯閉嘴，香味才慢慢褪去。

▲。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友也分享自身經驗。（圖／翻攝自PTT）

香味消失後，突然車子發出很大的吵雜聲音，開越快聲音越大，為了避免車子壞掉，原PO的爸爸便下車查看，繞了車子一圈沒看到什麼，直到把頭往車底看，發現有又大又粗的樹枝在車底，但在開車時明明都沒看到大樹枝，詭異的是，在把樹枝清掉後香味又開始出現，兩人便以最快的時速離開現場，事後才明白那香味是「祂」在引誘人，若不是大伯的一直說很香，就不會被纏上，最後卡車底的樹枝就是阻止他們太快離開的手段。

一名網友在底下分享有原住民朋友曾提過，半夜開山路或獨自爬山時聞到異常的香味，就要提高警覺，若香味遲久不散，可以舉起打火機威脅要燒山，「通常祂就會放你離開」，因為必須打出火光來讓祂們相信你是「擁有火的」。

遇過類似經驗的網友指出，自己是在深夜市區碰到的，在夜深人靜騎車飛快的時候，路上明明沒人沒車，香味就飄來，但並未發生什麼特別的事。

不少網友則超毛表示，「在密閉空間有越來越香的香味感覺就好像有東西在車裡啊」、「一直跳針說怎麼那麼香很奇怪，有種嘴巴不受控制的感覺」、「還以為香味都是好的」、「小時候聽過長輩講過，傍晚後如果突然聞到香味不能講出來」、「曾經一個禮拜3天在無塵室聞到檀香，可是周圍沒人」、「覺得又是魔神仔想抓人的概念。」

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