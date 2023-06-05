兒子養17年才知是「小王的種」！綠帽夫霸氣養到底...下場超悲劇

▲兒子大學畢業後居然不告而別，讓男子相當無奈。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

大陸重慶市一名王姓男子與妻子離婚後，獨自撫養兒子。不過直到兒子17歲時，他才知道兒子竟然不是他的親生孩子，但考量已有深厚感情，還是將其視如己出，怎料到兒子居然在大學畢業後就人間蒸發，無奈之下只好對前妻提告。法院審理後認為，林女應賠償19.9萬人民幣（約新台幣86.2萬元）給王男。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，王姓男子1991年與林姓女子登記結婚，婚後育有一子，雙方於2002年離婚，兒子由王男撫養。然而離婚之後，王男與林女因兒子的教育問題，屢次發生爭吵，期間林女坦承，兒子並非王男的親生孩子。

2008年，林女再次提起這件事，王男氣不過便帶兒子去做親子鑑定，沒想到鑑定結果2人真的非父子關係。王男得知鑑定結果後相當憤怒、傷心，但畢竟撫養了17年，早已有深厚的感情，加上兒子還在讀書，沒有經濟來源，因此還是將兒子視如己出，繼續提供兒子的生活、教育費用，直到其大學畢業。

怎料到，兒子在找到工作後竟選擇不告而別，切斷與王男、林女的一切聯繫。之後王男因患尿毒症，腎移植術後腎功能衰竭等重病，已無法工作，無奈之下對林女提告，要求前妻賠償兒子的撫養費、教育費、醫藥費及精神損害賠償等，共計19.9萬人民幣（約新台幣86.2萬元）。

重慶市南岸區人民法院審理後認為，林女不僅違背夫妻間的忠誠義務，還隱瞞兒子非王男親生子女的事實，在離婚後將本應由其自行承擔的費用及撫育孩子的責任和義務，均轉嫁至與孩子沒有血緣關係且不知情的王男身上，其行為侵害了王男的人格權利和財產權利，判須支付合理費用、精神損害賠償共計19.9萬人民幣（約新台幣86.2萬元）。

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