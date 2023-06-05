豪雨強襲高雄！網曝淹水現場　陳其邁：水情中心三級開設

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市4日晚間降下驚人雨勢，中央氣象局除了發布豪雨特報外，也發布大雷雨即時訊息。對此，高雄市長陳其邁4日晚間也表示，市府水情中心已三級開設，提醒市民行車或走路請多加留意小心，注意溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲氣象局4日晚間針對高雄發布豪雨特報。（圖／中央氣象局）

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氣象局4日晚間持續針對高雄市發布豪雨特報，並於晚間10點10分發布大雷雨即時訊息，示警區域包含鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、鳥松區，同時發布國家警報。

市長陳其邁4日晚間透過臉書表示，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除。

▲高雄4日晚間大雷雨，政府發布國家警報。（圖／記者吳奕靖攝）





▲網友在臉書回報，高雄市區的淹水災情。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

有網友在批踢踢拍下高雄下大雨的場景，表示他4日晚間出門在七賢路附近遛狗，結果溜到一半被大雨困在外面，離家只有2個紅綠燈卻回不了家，十分傻眼。

也有網友在臉書回報，高師大、文化中心一帶淹水達半個機車輪胎高，美麗島周邊出現小水池，大同醫院附近街道淹水等情況。