　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨強襲高雄！網曝淹水現場　陳其邁：水情中心三級開設

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市4日晚間降下驚人雨勢，中央氣象局除了發布豪雨特報外，也發布大雷雨即時訊息。對此，高雄市長陳其邁4日晚間也表示，市府水情中心已三級開設，提醒市民行車或走路請多加留意小心，注意溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲▼國家級警報狂響！高雄慢車道變小河 淹水半個輪胎高。（圖／中央氣象局）

▲氣象局4日晚間針對高雄發布豪雨特報。（圖／中央氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局4日晚間持續針對高雄市發布豪雨特報，並於晚間10點10分發布大雷雨即時訊息，示警區域包含鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、鳥松區，同時發布國家警報。

市長陳其邁4日晚間透過臉書表示，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除。

▲▼高雄大雷雨國家警報狂響。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄大雷雨國家警報狂響。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄4日晚間大雷雨，政府發布國家警報。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼國家級警報狂響！高雄慢車道變小河 淹水半個輪胎高。（圖／翻攝自臉書）

▲▼國家級警報狂響！高雄慢車道變小河 淹水半個輪胎高。（圖／翻攝自臉舒）

▲網友在臉書回報，高雄市區的淹水災情。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

有網友在批踢踢拍下高雄下大雨的場景，表示他4日晚間出門在七賢路附近遛狗，結果溜到一半被大雨困在外面，離家只有2個紅綠燈卻回不了家，十分傻眼。

也有網友在臉書回報，高師大、文化中心一帶淹水達半個機車輪胎高，美麗島周邊出現小水池，大同醫院附近街道淹水等情況。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
何志偉遭控性騷！　晚間道歉了　
Paul心臟長4.6公分主動脈瘤！少1片瓣膜「跟劉真同病」
高雄深夜「大雷雨開炸」！國家警報大響
昔台灣隊長罹腦瘤轉行！　聽熟悉木棒聲落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女工程師「三餐清淡」卻罹脂肪肝！專家一聽飲食嘆：很多人這樣

豪雨強襲高雄！網曝淹水現場　陳其邁：水情中心三級開設

快訊／大雷雨轟2小時　內湖「康樂隧道」土石崩落再度封閉

外送員冒雨「5條腿送餐」！跛腳畫面同行鼻酸：都是為生活

快訊／雷神響亮夜空！　「大雷雨」轟炸北北宜發警報

陽交大男突遭女同學公審「噁男」傻眼…他吐無辜原因　網力挺提告

紙屑在大馬路上翻滾！騎士一下車「超爽的撿到1千塊」

快訊／高雄深夜「大雷雨開炸」　國家警報狂響！

空服員沒講日文！日籍女乘客機上失控飆罵　華航證實：已請她下機

好市多切片起司發霉！女會員打開見「灰綠斑紋」氣瘋

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

蕭敬騰回台飆歌..站鋼琴上喊：台北！　唱《王妃》狂甩立麥「整支舉起來」

自己玩！柴犬咬球放發球機　原地彈跳等噴出模樣超萌❤

女工程師「三餐清淡」卻罹脂肪肝！專家一聽飲食嘆：很多人這樣

豪雨強襲高雄！網曝淹水現場　陳其邁：水情中心三級開設

快訊／大雷雨轟2小時　內湖「康樂隧道」土石崩落再度封閉

外送員冒雨「5條腿送餐」！跛腳畫面同行鼻酸：都是為生活

快訊／雷神響亮夜空！　「大雷雨」轟炸北北宜發警報

陽交大男突遭女同學公審「噁男」傻眼…他吐無辜原因　網力挺提告

紙屑在大馬路上翻滾！騎士一下車「超爽的撿到1千塊」

快訊／高雄深夜「大雷雨開炸」　國家警報狂響！

空服員沒講日文！日籍女乘客機上失控飆罵　華航證實：已請她下機

好市多切片起司發霉！女會員打開見「灰綠斑紋」氣瘋

喬帥第17度闖進法網8強超蠻牛　續拚大滿貫男單第23冠

金鐘編劇也受害！她反應遭主管性騷、恐嚇　反被女上司指小題大作

四川恐怖山崩「19人不幸罹難」！礦區慘遭掩埋　鐵皮屋成廢墟

兒溺水亡⋯老媽媽「想領帳戶遺產」屢遭拒崩潰　銀行這樣說

路人偶遇怪鳥…「身體薄如紙」像枯草　一查驚呆：是保育類

女工程師「三餐清淡」卻罹脂肪肝！專家一聽飲食嘆：很多人這樣

豪雨強襲高雄！網曝淹水現場　陳其邁：水情中心三級開設

快訊／大雷雨轟2小時　內湖「康樂隧道」土石崩落再度封閉

南宮珉「漢江美景新婚豪宅」內部曝光！　購入6年價差暴增3700萬

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

即／雷神夜襲「大雷雨」炸北北宜

空服員講中文！日籍女乘客機上失控咆哮

高雄深夜大雷雨開炸　國家警報大響

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

網爆石牌牛肉麵店員將抹布水扭進湯鍋

梅雨緩步逼進　可能還有颱風攪局

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

外送員冒雨「5條腿送餐」！同行一看超鼻酸

即／轟大雷雨　內湖康樂隧道土石崩封閉

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

好市多切片起司發霉！她見「灰綠斑紋」氣瘋

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

男遭女同學公審「噁男」傻眼　網挺告

更多熱門

相關新聞

豪大雨還沒停！15縣市警戒到入夜　下周連4天濕成「藍番薯」

豪大雨還沒停！15縣市警戒到入夜　下周連4天濕成「藍番薯」

對流旺盛，氣象局今(3日)下午針對15縣市發布豪大雨特報，雨勢將持續到晚間；明天(4日)周日中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，東部也有降雨，北部午後雷陣雨為主；下周三(7日)北方有鋒面建立，離台灣仍有段距離，南部、東南部有短暫陣雨，其他地區午後降雨為主，將持續至下周六(10日)。

國家警報又響了！14縣市豪大雨特報　1地災防告警

國家警報又響了！14縣市豪大雨特報　1地災防告警

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

民進黨爆性騷擾吃案！陳其邁發聲了

民進黨爆性騷擾吃案！陳其邁發聲了

遊日注意！瑪娃颱風進逼「日本版共伴強降雨」發生中　豪雨熱區曝

遊日注意！瑪娃颱風進逼「日本版共伴強降雨」發生中　豪雨熱區曝

關鍵字：

豪大雨豪雨陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

何志偉遭控肢體性騷道歉了

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

高樹河堤4車連環撞！2騎士身亡

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

周湯豪高雄開唱「收工滿床都是bra」！黃子佼問1句笑翻

6／5天赦日逢「神醫聖誕」 祈求健康靈驗加倍！

即／雷神夜襲「大雷雨」炸北北宜

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

李坤城兒再槓上林靖恩　曝錄音「背後原因」：她在演戲

空服員講中文！日籍女乘客機上失控咆哮

4寶媽家中急產第5胎　嬰臍繞頸+發紺

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面