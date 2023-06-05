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退休愛上跳傘　鑽井工程師「400公尺高空躍下」墜崖慘死

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 安德魯斯經常在IG分享跳傘照片和影片 。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名鑽井工程師退休後愛上極限運動，儘管入門較晚，至今也有近600次的低空跳傘（BASE jumping）經驗，經常在社群媒體上分享影片，未料日前在義大利一座山上從400公尺高跳下後墜崖身亡。

根據《每日星報》，65歲男子安德魯斯（Mark Andrews）來自康瓦爾郡雷德魯斯（Redruth），3日獨自前往義大利特倫托（Trentino）帕加內拉山（Paganella）上的熱門跳點，穿著飛鼠裝（wingsuit）從400公尺高的岩壁一躍而下，未料發生悲劇。

當局出動山地救援直升機，尋獲安德魯斯的遺體並送往附近醫院。他跳下時揹著降落傘，但目前不清楚他是否有打開，警方仍在了解詳細事發情形。英國外交部也證實，「一名英國男子在義大利死亡後，我們正與當地警方連絡，並協助其家屬。」

安德魯斯經常在義大利各個跳點玩跳傘，也曾從世界各地橋梁和摩天大樓跳下，目前累積近600次經驗。據友人透露，安德魯斯曾在莫斯科住過一段時間，當時擔任鑽井工程師，後來才搬到妻子的故鄉羅馬尼亞，雖然很晚才開始從事跳傘，但付出很多時間，「他2014年才開始，但這9年來完成很多事。他無所畏懼，我們會懷念他」。

另一名友人透露，事發地點是相當危險的跳點，適合經驗豐富的專家，「那裡不是直直下降，前400公尺有岩石和樹木，接著是1500公尺的直線下降，還必須小心風，因此只有經驗豐富的專業人士才會在那裡跳。」

另據當地媒體報導，1年前的6月2日也有一名英國跳傘運動員在附近800公尺高的懸崖跳下後喪命。

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