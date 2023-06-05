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印度夫妻新婚洞房夜「同時死亡」　房間由內鎖上！破門見2屍躺地

▲▼印度婚禮,印度新娘,結婚。（圖／CFP）

▲印度一對新婚夫妻在洞房之夜隔天被發現死在房裡。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度北方邦巴赫賴奇縣（Bahraich）一對新婚夫妻在5月30日才剛結婚，沒想到隔天卻雙雙死在一個從內部上鎖的房間裡，直到其他家人發現夫婦倆遲遲未踏出房門，報警破門後才發現他們已經躺在地上沒有生命跡象。驗屍報告顯示，兩人死於心臟驟停。

根據印度時報、印度斯坦時報報導，24歲男子亞達夫（Pratap Yadav）與22歲妻子普許帕（Pushpa Yadav）於5月30日舉行為期2天的傳統結婚儀式，兩人第二天完成儀式後，31日晚上一同住在位於古地亞村（Godhiya village）的新婚房，其餘家庭成員則住在其他房間，但6月1日下午這對新婚夫妻卻被家人發現死亡。

家屬報警後強行進入從內部鎖上的房間，發現兩人躺在地上死亡，身體都沒有受傷的痕跡，警方因此排除犯罪可能。初步驗屍報告4日出爐，夫妻死因為心臟驟停。奇怪的是，夫妻倆都很健康，沒有心臟疾病問題，婚禮期間吃的食物和其他家人都一樣。

法醫專家表示，這對夫妻的新婚房內缺乏通風，也沒有吊扇，空氣流通不足，不排除可能是因為窒息導致的心臟驟停。不過，兩具遺體的內臟器官將保留在北方邦首府的國家法醫科學中心做進一步檢查，家屬暫未提出任何異議。當地媒體提醒，呼吸急促、極度疲勞或疲倦、背痛、噁心和嘔吐、胸痛或心絞痛、心跳加速、出汗過多、昏厥與視力喪失都是心臟驟停的徵兆，若有症狀千萬不可忽視。

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