才結婚5天！她感冒就醫「確診血癌」　丈夫一聽立刻失聯

▲小宋才跟丈夫結婚5天，就感到身體不適，就醫確診血癌。（圖／翻攝自《澎湃新聞》，以下同）



大陸中心／綜合報導

夫妻本是同林鳥，大難來時，應該各自飛嗎？山東濟南的小宋（化名）結婚5天後，突然覺得身體不適，前往醫院就診後，被診斷出患有白血病（血癌）。令人憤怒的是，小宋確診白血病後，婚紗照都還掛在家中的牆壁上，丈夫的電話就再也沒接通過，不但如此，她的公公還放話說「兩人不適合」，讓她相當無助。

小宋9日表示，自己剛新婚5天的時候，突然覺得身體不舒服，前往診所看診，進行抽血、驗血的療程。檢驗結果出爐後，小宋被醫生告知「白細胞有點高」，需要轉送至大醫院進行詳細檢查。

小宋到了市區醫院，進行深度檢查，確診為急性淋巴白血病，此後，她再也沒辦法連絡上丈夫，「可能是他家裡的原因吧，一直就躲著沒見，也沒接過我電話。」不久之後，小宋接到公公的電話，「說我倆不適合。」

▼小宋的家裡還掛滿與丈夫的婚紗照。



雖然小宋目前已配對成功，但龐大的醫藥費讓她相當無助，且丈夫仍持續避不見面，「這個月差不多就等著移植了，醫藥費差不多25萬（人民幣，約新台幣115萬元）吧。」

網友看完後回應，「直接上法院吧，只要還是夫妻關係，就有照顧對方的責任義務」、「要走就走，好歹說一聲，失聯算甚麼本事」、「這種丈夫我能理解，也能原諒，但無論這病能不能治好，以後的路都不能一起走下去了」。

不過，也有人認為，「關鍵是婚前有沒有隱瞞」、「我也覺得肯定早就查出來了，結婚後女方以為不會變了，才出來治療」、「這女的肯定騙婚找人買單」、「沒準這女的早就知道，只不過是找個人給她出錢治病」。

▼面對龐大的手術費與失聯的丈夫，讓小宋相當無助。

