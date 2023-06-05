女工程師「三餐清淡」卻罹脂肪肝！專家一聽飲食嘆：很多人這樣

▲女工程師自認三餐飲食清淡，檢查後卻罹患脂肪肝。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

現在人生活相當忙碌，加上時常吃重口味食物，一不小心就有健康問題。不過，一名女工程師平常自認飲食清淡，沒想到最後罹患了脂肪肝，原因曝光後，讓營養師李婉萍大嘆，很多人來求助時，除了脂肪肝以外，還有膽固醇過高、糖尿病等問題，同時她也給出了解決辦法。

李婉萍在東森節目《醫師好辣》分享，這名女工程師來找她時已罹患脂肪肝，不過女工程師自認飲食清淡，早餐吃可頌加黑咖啡，午餐則是白吐司，晚餐會到麵店購買陽春麵，不曉得為何會因此患病。

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李婉萍表示，許多人跑來求助時，除了脂肪肝以外，還有膽固醇過高、糖尿病等問題，他們主要的工作就是幫忙解決，而檢視了女工程師的飲食狀況後，她也點出了關鍵，「妳的飲食裡頭全部都是澱粉」，但因為這些都是精緻澱粉、缺乏B群，反而會讓代謝變差、脂肪肝就代謝不了。

因此，李婉萍建議，可以繼續選擇澱粉，但要選「有B群的澱粉」，例如地瓜或五穀米。再來就是女工程師的營養不均衡，她也建議對方，中午不要只吃白吐司，可以配個豆漿或雞胸肉，相對較為均衡，並且減少澱粉的攝取量，最後終於讓各項數值慢慢改善。