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快刪！Chrome瀏覽器發現32款惡意擴充外掛　小心竊取個資

▲▼Chrome瀏覽器。（圖／路透）

▲Chrome瀏覽器。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

為了提升Chrome瀏覽器使用便利性，不少民眾會透過Chrome應用商店下載第三方擴充外掛程式，不過，資安網站Avast近日發現，有大約32個惡意擴充程式出現在Chrome商店裡，總下載次數高達7500萬次，影響全球約數百萬用戶。

Avast指出，這些惡意擴充程式，主要類型包括廣告攔截器、下載器、瀏覽器主題、記錄器、選項卡管理器等等，這些惡意擴充程式會包裝成很安全無害的樣子，讓網友不疑有他下載。若是不小心下載，可能會不停發送惡意郵件、付費連結等，進而竊取個資。

Avast也公布32款惡意擴充程式的識別碼，詳見Avast官方網站「https://blog.avast.com/malicious-extensions-chrome-web-store」；並列出7款有問題的Chrome擴充外掛應用程式，包括Autoskip for Youtube、Brisk VPN、Crystal Ad block、Clipboard Helper、Maxi Refresher、PDF Toolbox extension、Soundboost。

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