習近平：國家統一永遠是中國核心利益的核心

▲大陸國家主席習近平強調，「國家統一永遠是中國核心利益的核心 」。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

陸官媒昨釋出消息指出，大陸國家主席習近平2日在北京中國歷史研究院出席「文化傳承發展座談會」時表示，中華文明具有突出的統一性，國土不可分、國家不可亂，「國家統一永遠是中國核心利益的核心」。同時正在新加波參加「香會」的中國代表團也

陸官媒《新華社》昨報導，習近平說，中華文明具有突出的統一性，從根本上決定了中華民族各民族文化融為一體、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，決定了「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的共同信念，決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心，決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所繫。

▲文化傳承發展座談會2日在北京舉行，由中共中央政治局常委蔡奇主持。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平指出，中華文明具有突出的包容性，從根本上決定了中華民族交往交流交融的歷史取向，決定了中國各宗教信仰多元並存的和諧格局，決定了中華文化對世界文明兼收並蓄的開放胸懷。

習近平強調，中華文明具有突出的和平性，從根本上決定中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，決定了中國不斷追求文明交流互鑒而不搞文化霸權，決定了中國不會把自己的價值觀念與政治體制強加於人，決定了中國堅持合作、不搞對抗，決不搞「黨同伐異」的小圈子。

習近平稱，中華優秀傳統文化有很多重要元素，共同塑造出中華文明的突出特性。中華文明具有突出的連續性，從根本上決定了中華民族必然走自己的路。如果不從源遠流長的歷史連續性來認識中國，就不可能理解古代中國，也不可能理解現代中國，更不可能理解未來中國。

報導指出，由中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇陪同考察並主持座談會，李書磊、鐵凝、諶貽琴、秦剛、姜信治等參加上述有關活動。中央宣傳思想文化工作領導小組成員、中央和國家機關有關部門負同志、中央宣傳文化系統各單位負責同志，有關專家學者代表等參加座談會。

▼ 李書磊、鐵凝、諶貽琴、秦剛、姜信治等參加活動 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）