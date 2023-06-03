印度3火車相撞「增至288死」！　數百民眾湧入醫院排隊捐血

▲ 民眾湧入醫院捐血。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日晚間發生重大火車事故，2輛載客列車先後出軌後撞上一輛貨運列車，死亡人數已攀升至288人，民眾紛紛湧入附近醫院捐血。印度鐵道部公布賠償金額，每名死者親屬將獲賠100萬盧比（約37.2萬新台幣）。

#WATCH | Train accident in Odisha's Balasore | Blood donors gather at District Headquarters Hospital, Bhadrak to donate blood for the people injured in the train accident pic.twitter.com/yJz7Se986t — ANI (@ANI) June 2, 2023

這起事件發生於當地2日晚間7時，奧里薩邦消防局局長薩蘭吉（Sudhanshu Sarangi）向《法新社》表示，3日上午死亡人數已攀升至288人，還有逾850人受傷，「很多人重傷」，現場搜救行動仍在持續。

奧里薩邦首席秘書耶拿（Pradeep Jena）證實，事後約有850名傷者送醫，「目前首要任務是營救乘客，並為傷者提供醫療支持。」網路上曝光的畫面也可見，附近醫院湧入數百民眾排隊捐血。

▲ 火車接連出軌後相撞，車廂互相堆疊變形。（圖／路透）

綜合當地《新德里電視台》及《印度斯坦時報》，奧里薩邦宣布3日為哀悼日。而印度鐵道部將向每名死者家屬發放100萬盧比賠償金，重傷者每人20萬盧比（約7.4萬新台幣），輕傷者每人5萬盧比（約1.9萬新台幣），部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）已下令啟動高層調查。