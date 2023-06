印度3火車相撞「增至288死」！　數百民眾湧入醫院排隊捐血

▲ 民眾湧入醫院捐血。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度東部奧里薩邦(Odisha)2日晚間發生重大火車事故,2輛載客列車先後出軌後撞上一輛貨運列車,死亡人數已攀升至288人,民眾紛紛湧入附近醫院捐血。印度鐵道部公布賠償金額,每名死者親屬將獲賠100萬盧比(約37.2萬新台幣)。

#WATCH | Train accident in Odisha's Balasore | Blood donors gather at District Headquarters Hospital, Bhadrak to donate blood for the people injured in the train accident pic.twitter.com/yJz7Se986t