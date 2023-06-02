空服員外站遭性騷竟免罰　衛福部受理訴願：不會因在海外就不處理

▲空服員在外站遭同事性騷擾，桃園市府以非發生在我國領土拒開罰，引空服員工會不滿。（圖／空服員工會）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨接連傳出性騷擾吃案引發軒然大波，空服員工會今（2）日指控，有2名空服員在外站飯店遭同一名男同事性騷擾，協助申訴，卻遭桃園市政府因「發生地不是中華民國領土範圍，無裁罰權」駁回。衛福部保護司長張秀鴛今受訪強調，雖然不是發生在中華民國領土，只要有任一方是本國人，回國依法還是可以追訴，沒有因為發生在外站就不受理；也提到桃園市認定行政罰法理由跟衛福部的認定不太一致，收到訴願後會即到即辦。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，今年3月，國籍航空組員執勤飛歐洲，2名空服員在國外飯店被同一名男性同事言語性騷擾，回國跟公司申訴，國籍航空認定屬實，對該男同事記過懲處。因該男性已是累犯，工會向桃園市申訴希望開罰，但桃園市政府竟以《行政罰法》為由不予開罰，認為「發生地點為外站飯店，不是中華民國領土範圍，故無裁罰權」。工會已協助受害者，向中央主管機關衛生福利部提出訴願，要求立即依法對加害者開罰。

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張秀鴛受訪表示，空服員如果在外站，和華航、長榮有簽約的飯店發生性騷擾，屬於執行勤務的職場性騷，但初步瞭解該案件是在外面餐廳吃飯發生的性騷，認定上比較屬於一般性騷擾。

「沒有因為發生在外站就不受理。」張秀鴛強調，雖然不是在本國，不是在中華民國領土，只要任何一方是本國人，且行為結果回來有影響身心健康，就視為法律可以溯及處理。

張秀鴛表示，桃園市性騷擾防治委員會審議所認定的行政罰法結果和衛福部「認定有距離」，但案件仍要按具體的案件事實來分析，目前訴願公文在進行中，衛福部收到文就會即刻辦理，讓業務科提書面意見，召開訴願審議委員會，由出席的委員採合議制，做出駁回或成功的判定，衛福部會盡可能提供專業意見給委員參考。