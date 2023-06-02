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他見1種店超敢漲價「賺暴利？」　鄉民曝暗黑內幕：不怕你抵制

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許力方攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣早餐店選擇豐富，幾乎每天早上都可以吃到不一樣的餐點。一名網友就說，自家樓下就開了5間早餐店，但讓他不滿的是，這些店家會聯合漲價，漲幅最高50%，好奇「是不是做早餐很暴利啊？」似乎不停漲價，也不怕沒有客人。問題曝光後隨即掀起討論。

原PO在PTT發文表示，他家附近開了5間早餐店，且每間相隔不到50公尺，但他觀察了一下菜單，發現漲價情況相當嚴重，且這幾家店還會聯合漲價。他分享其中一家的菜單，看到才過了1年所有品項都漲價了，連20元的餐點都漲到25元，其中熱狗蛋餅更從30元飆到45元，等於漲了50%，但薪水和物價相比漲幅少得可憐。

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原PO也指出，他發現麵店和便當店等店家反而不太敢漲價，幾乎都是選擇苦撐，早餐店卻漲得很兇，「是不是做早餐很暴利啊？」且現在蛋價回穩，可是早餐店的價格都不會調整回去，「漲價好像很有理的感覺，為什麼早餐店特別敢漲？」

▲美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）

有網友看到文章後，紛紛表示「大家一起漲，消費者就沒有辦法了」、「不吃早餐半年了，吃不起了」、「現在都改成豆漿泡麥片了」、「商業市場決定，覺得貴就不要買或自己做」、「自己在家弄其實很省，不到30元吧」、「現在超商早餐加飲料反而便宜了」、「你去買中式的價格就還好啊」。

也有人點出關鍵原因，因為很多人早上沒時間準備，加上不少族群重視早餐，「不怕你不吃啊，不怕你抵制」、「因為有些人不吃早餐不行啊」、「如果猶豫要不要買，就遲到或餓一早上了」、「因為台灣人沒法早起10分鐘弄個簡單的早餐」、「看你沒時間準備啊！只能外食」；價格也是關鍵因素，「你說到重點，早餐單價低特別敢漲，實際漲幅算起來很可怕，直接不買或少買抵制吧」、「早餐已經是三餐最便宜的了」。

另外，有網友指出，其實經營早餐店也不是一件容易的事，「你自己去頂一家來做看看就知道辛苦了 ，便當一次可以炸幾十隻上百隻雞腿，菜可以炒一大鍋，早餐店沒辦法像便當店那樣一次100份」、「因為早餐店做得很辛苦，不漲很難活」。

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