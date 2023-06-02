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愛愛秒軟！壯男想做「增大術」　醫一問傻眼：有性功能障礙是她

性事不合,性功能障礙,陽痿,不舉（圖／達志／示意圖）

▲泌尿科醫師呼籲，對於床事男女雙方應好好溝通。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「小老二」問題是許多男人開不了口的痛！知名泌尿科醫師分享表示，一名生活規律、有運動習慣的30歲男子，求診想做「增大手術」，在進一步詢問後發現，這名男子在與女友愛愛時，對方說了「一句話」，讓他聽了感嘆直呼「有性功能障礙的是她！不是你」，呼籲在愛愛時不用委屈求全，男女雙方要做好良好的溝通。

泌尿科醫師程威銘在臉書粉專「程威銘醫師」以「「有性功能障礙的是她！不是你！」為題分享案例，表示日前一名30歲的王先生因容易做到一半軟掉而來求診，詢問後得知王先生作息正常，平常也維持著運動的習慣。仔細一問才知道王先生單身了一年，在上一段感情中的床上表現不算出類拔萃，但還算差強人意。近期有了新的交往對象，但與新女友愛愛時卻「很不順利，前戲時勃起的速度很慢，等到要插入的時候又馬上軟掉，努力試了三個月還是沒辦法」。

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王男直言想「做增大手術」，但醫師檢查後認為其尺寸正常，問他「為什麼會想增大？」王男才坦言第一次與新女友做愛時，對方突然問「你進來了沒？」讓他相當受傷。王男也提到，他是一個很看感覺的人，「每次希望她在做的時候多說一點情話或叫聲，她都心不甘情不願的，不是沒反應，就是叫得小聲到我都快聽不到。」加上新女友比較有主見，「毎次做愛都只能用那一二個姿勢，像我想要女上男下的姿勢，她都拒絕。」

程威銘說，「說到這裡，我想他勃起功能障礙的原因已經不言自明了」。程威銘表示，「隨年紀增長，勃起功能不像十幾歲的年輕人那麼容易有反應，需足夠的刺激才會有足夠硬度。毎個人也會有偏好的性趣和癖好，若女友沒辦法協調配合，就很有可能影響到男生的勃起功能，長久下來心理影響生理，就真的無法抬頭了」。

文末他也呼籲，希望女性朋友們愛惜自己的男友與老公，但也要記得愛愛過程不用委屈求全，透過良好的溝通，彼此妥協，才能到達二個人都能????所享受的情慾花園。

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