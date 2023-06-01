5億高中男墜樓懸案　賴母出招！律師今遞狀「2人婚姻無效」

▲5億高中男墜樓懸案將近1個月，至今仍疑點重重，賴母委託律師今天遞狀，主張2人婚姻無效。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

5億高中男命案發生將近1個月，至今仍疑點重重，例如，凶嫌夏男的哥哥當天也請假，是否是共犯？偵辦刑警在大樓外詢問夏男，當時夏男提的塑膠袋是否和案情有關？夏男發現賴男不在客廳，從10樓走樓梯到1樓找尋，為何不搭電梯？上述疑問全被知情人士否認，夏男之所以走樓梯，是不知賴男墜樓，要逐樓層找尋，加上要連絡工作事宜，搭電梯怕沒有訊號，死者母親1日委託律師到台中地院遞狀，主張賴男與夏男2人婚姻無效。

賴姓高中生獲得父親生前贈與30筆、市值約5億的房產，5月4日原本該和母親抱著父親骨灰罈進塔，但賴母遍尋不到兒子，不久就接獲警方電話，「兒子墜樓死亡」，賴母驚嚇不已，悲痛逾恆，由於當天上午，兒子是被地政士助理員夏姓男子帶去戶政所登記結婚，2小時後，兒子就從夏男10樓住處墜樓身亡，賴母懷疑夏男謀財害命，以配偶身份順利繼承遺產。

賴男和夏男5月4日當天雖然去戶政所辦理結婚登記，但2個見證人卻是隨機在路上找來簽名，2名證人是否具有行為能力且在現場親見並願證明之人？此外，賴男和夏男並沒有經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係的意思。因此，許哲維今天到台中地院遞狀，主張賴男與夏男婚姻無效。

由於命案遲遲沒有進展，每天都有民眾提供給法醫高大成新發現，儼如全民辦案，1名和夏男胞兄同在日商公司工作的民眾就說，高法醫既然懷疑有共犯，當天夏的哥哥也請假，要不要查查這人有沒有嫌疑？

知情人士表示，案發當天，賴男和夏男2人先搭電梯到夏男10樓住處，再一起搭電梯下樓去戶政所辦登記，登記完再搭電梯回10樓住處，2人3度搭電梯，沒有任何異狀，也沒有第3人，至於夏的胞兄當天請假，純屬巧合，是去處理他自己的事，從他去拜訪某地的監視器可得到佐證，換句話說，沒有共犯。

至於夏男為何要從10樓走樓梯到1樓，而不是搭電梯？夏男當時洗完澡後，在客廳看不到賴男，於是走樓梯逐樓層找尋，搭電梯又怕沒有訊號，直到走到1樓才發現賴男倒臥地上；而夏男站在路邊接受刑警訊問時所提的塑膠袋，裡面也被警方查過，沒有賴男的物品，全是夏男的，也和命案無關，目前還是靜待法醫檢驗報告，賴男體內到底有無毒藥物反應，這是全案關鍵證據。