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大陸 大陸焦點 特派現場

童心童趣　滬台親子攜手慶六一

記者趙禕/上海報導

在六一國際兒童節這一天，在上海的台胞台眷帶著孩子用學科學、做手工、繪藝術，一起度過一個童心滿滿、童趣盈盈的歡樂節日。

由上海市台胞台屬交流促進中心在融空間舉辦的「兩岸童心　暢享未來」滬台親子家庭歡度「六一」兒童節活動，有來自滬台20個家庭、40多位小朋友齊聚一堂暢敘「兩岸一家親」。活動還邀請來自公益社團愛星堡的心智發展障礙孩童們共同參與，讓更多需要關心和幫助的孩子們在這個快樂的節日裡，感受滬台大家庭的溫暖；這些孩子由上海舞岸文化傳播公司組成一支合唱隊伍，當場獻唱一首「讓愛看得見」，讓在場的大人和小朋友們都倍受感動。

▲「兩岸童心　暢享未來」活動，讓來自滬台兩地的家庭歡聚一堂暢敘「兩岸一家親」。（圖／記者趙禕攝）▲「兩岸童心　暢享未來」活動，讓來自滬台兩地的家庭歡聚一堂暢敘「兩岸一家親」。（圖／記者趙禕攝）
▼來自公益社團愛星堡的心智發展障礙孩童們獻唱歌曲「讓愛看得見」，在場的大人小孩都為他們拍掌應和。（圖／記者趙禕攝）▼來自公益社團愛星堡的心智發展障礙孩童們獻唱歌曲「讓愛看得見」，在場的大人小孩都為他們拍掌應和。（圖／記者趙禕攝）

活動由在滬台灣家庭蔡琰小朋友演唱的「外婆的澎湖灣」歌曲拉開序幕，活動穿插了汪宇恩和邱奕宸小朋友朗頌「三字經」選段，以及鍾譯霆小朋友的蕯克斯風獨奏「天空之城」，在場的家長和小朋友不但全心投入欣賞，也為他們送上熱情的掌聲鼓勵。

▲蔡琰小朋友為大家演唱「外婆的澎湖灣」。（圖／記者趙禕攝）▲蔡琰小朋友為大家演唱「外婆的澎湖灣」。（圖／記者趙禕攝）
▼汪宇恩和邱奕宸小朋友朗頌「三字經」選段。（圖／記者趙禕攝）▼汪宇恩和邱奕宸小朋友朗頌「三字經」選段。（圖／記者趙禕攝）
▼鍾譯霆小朋友的蕯克斯風獨奏「天空之城」。（圖／記者趙禕攝）▼鍾譯霆小朋友的蕯克斯風獨奏「天空之城」。（圖／記者趙禕攝）

上海市台胞台屬交流促進中心副理事長林玉珍表示，當代小朋友生活在幸福及和平的美好時代非常幸運，透過這場活動，兩岸家庭的兒童之間相互交流、融合發展，促進兩岸連人連心，希望大家凝聚力量，共同為美好的明天努力。

▲上海市台胞台屬交流促進中心副理事長林玉珍。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台胞台屬交流促進中心副理事長林玉珍。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動還特別請了上海奧根航空乘務專修學院在會場展示各式無人機，並為小朋友們普及無人機知識；小朋友們不但全神貫注觀看介紹影片，更熱烈的提出問題深入瞭解無人機的原理、設計和操控技術，展現出他們對科學的濃厚興趣。

▲上海奧根航空乘務專修學院專業解說老師向小朋友們介紹無人機，得到小朋友們的熱烈回應。（圖／記者趙禕攝）▲上海奧根航空乘務專修學院專業解說老師向小朋友們介紹無人機，得到小朋友們的熱烈回應。（圖／記者趙禕攝）
▼小朋友們個個都全神貫注觀看無人機介紹影片。（圖／記者趙禕攝）▼小朋友們個個都全神貫注觀看無人機介紹影片。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動還安排台資企業麥可將文創園區紙箱王的娜老師，教現場的爸爸媽媽爺爺奶奶和小朋友們攜手DIY製作多功能撲滿球；並請來建青實驗學校的美術老師邵老師帶大家一起合作用油畫棒完成「兩岸同心圓」繪畫作品，同時也讓大家隨興發揮，畫出自己的創作。

▲▼參加活動的爸爸媽媽爺爺奶奶和小朋友們攜手DIY製作多功能撲滿球。（圖／記者趙禕攝）▲▼參加活動的爸爸媽媽爺爺奶奶和小朋友們攜手DIY製作多功能撲滿球。（圖／記者趙禕攝）▲▼參加活動的爸爸媽媽爺爺奶奶和小朋友們攜手DIY製作多功能撲滿球。（圖／記者趙禕攝）
▼參加活動的爸爸媽媽爺爺奶奶和小朋友們攜手DIY製作多功能撲滿球。（圖／記者趙禕攝）▼參加活動的爸爸媽媽爺爺奶奶和小朋友們攜手DIY製作多功能撲滿球。（圖／記者趙禕攝）
▼小朋友們一起合作用油畫棒製作「兩岸同心圓」繪畫作品。（圖／記者趙禕攝）▼小朋友們一起合作用油畫棒製作「兩岸同心圓」繪畫作品。（圖／記者趙禕攝）
▼小朋友們一起合作用油畫棒完成的「兩岸同心圓」繪畫作品。（圖／記者趙禕攝）▼小朋友們一起合作用油畫棒完成的「兩岸同心圓」繪畫作品。（圖／記者趙禕攝）
▼小朋友們開心展示自己的繪畫作品。（圖／記者趙禕攝）▼小朋友們開心展示自己的繪畫作品。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦副主任、上海市海峽兩岸交流促進會會長陽禮華感謝贊助支持這場活動的上海奧根航空乘務專修學院、上海元祖夢果子股份有限公司、美高教育集團、上海麥可將文創有限公司，並為他們頒了感謝狀；上海市台辦交流處處長邢彤、長寧區台辦主任蔣麗萍也為小朋友們送上精美的節日禮物。

▲上海市台辦副主任、上海市海峽兩岸交流促進會會長陽禮華感謝贊助支持這場活動的四家單位。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台辦副主任、上海市海峽兩岸交流促進會會長陽禮華感謝贊助支持這場活動的四家單位。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市台辦交流處處長邢彤、長寧區台辦主任蔣麗萍也為小朋友們送上精美的節日禮物。（圖／記者趙禕攝）▼上海市台辦交流處處長邢彤、長寧區台辦主任蔣麗萍也為小朋友們送上精美的節日禮物。（圖／記者趙禕攝）

上海其他各區也舉辦了各項文化活動，讓區內的台胞家庭能共享六一兒童節的天倫之樂。浦東新區舉辦了一場「兩岸青年中華傳統文化皮雕體驗鑒賞活動」，讓在滬台胞家庭能親子共聚一堂，近距離觀察並嘗試製作皮革雕刻，讓他們從在植物鞣制的皮革上刻划、敲擊、染色等流程，雕刻出鮮明的紋飾，從而製作出典雅精美的藝術作品；他們不但感受皮雕藝術的精髓和獨特魅力，也從中激發出想象力、創造力，探索發現傳統文化更多的可能性。

▲▼浦東新區舉辦的「兩岸青年中華傳統文化皮雕體驗鑒賞活動」。（圖／浦東新區台辦提供）▲▼浦東新區舉辦的「兩岸青年中華傳統文化皮雕體驗鑒賞活動」。（圖／浦東新區台辦提供）▲▼浦東新區舉辦的「兩岸青年中華傳統文化皮雕體驗鑒賞活動」。（圖／浦東新區台辦提供）

上海奉賢區各街鎮則分別組織台胞台屬和他們的子女開展學習參觀、手工彩繪、書籍閱讀等豐富多彩的活動。四團鎮的「與你童樂　繪出妙趣」親子活動帶大家參觀社區黨群服務中心裡的星耀四團、紅色印記和紅色收藏館；還組織小朋友在潔白的帳篷上塗鴉繪畫揮灑屬於自己的最美帳篷。南橋鎮則選了「里昂的漢字」這本書做為主題，邀請在德國的作者用視頻連線和小朋友們互動，讓作者親自為小朋友們講解「里昂的漢字」繪本，深入瞭解漢字的歷史故事，體會中華歷史的厚重與文化的深刻內涵。柘林鎮則舉辦「守護成長　情暖六一」主題活動，用贈送氣球和糖果為小朋友們慶祝六一兒童節。

▲▼奉賢區各街鎮分別組織台胞台屬和他們的子女開展學習參觀、手工彩繪、書籍閱讀等豐富多彩的活動。（圖／奉賢區台辦提供）▲▼奉賢區各街鎮分別組織台胞台屬和他們的子女開展學習參觀、手工彩繪、書籍閱讀等豐富多彩的活動。（圖／奉賢區台辦提供）▲▼奉賢區各街鎮分別組織台胞台屬和他們的子女開展學習參觀、手工彩繪、書籍閱讀等豐富多彩的活動。（圖／奉賢區台辦提供）

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