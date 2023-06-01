華航開航布拉格！6／10「開趴」喝啤酒吃小點　宇宙人、9m88獻唱

▲華航將開航布拉格。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空將自 7 月 18 日開航台北－布拉格航線，每周二、六飛航兩班，為提前讓民眾在台灣享受捷克生活，華航將於 6 月 10 日在台北信義威秀徒步區舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」活動，邀請人氣樂團宇宙人與知名歌手9m88進行精彩表演，喝著捷克啤酒、吃著歐洲小點，體驗捷克人浪漫的周末日。

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華航表示，布拉格首發派對現場打造布拉格街景牆，現場打卡拍照即送精美小禮，還能體驗歐洲特色美食及小物市集，包含歐洲各地啤酒、義式生蠔、冰淇淋、法式起士盤等歐洲美食小點、捷克經典玻璃製品、獨特傳統小木偶及波丹尼 (Botanicus) 沐浴芬香等販售攤位。

民眾於活動現場任一消費，就有機會抽中華航機票，獎項包括長程航線豪華商務艙2張、豪華經濟艙2張、經濟艙2張，區域航線豪華商務艙/商務艙機票2張及經濟艙機票2張，共計 10 張來回機票及其他各式好禮，多達 70 個大獎。

活動當日也特別邀請世界小丑冠軍彥彥前來跟大家同樂，除設有造型氣球攤位外，更準備精彩的表演秀。此外，旅行業者也提供各式捷克旅遊團體行程，現場報名的民眾可享有驚喜優惠價。

華航將自 7 月 18 日開航台北－布拉格航線，由新世代長程航線主力機種A350 客機執飛，每周二、六飛航兩班，去程台北飛往布拉格 CI067 於晚間 23：20 自桃園機場起飛，當地時間隔天上午 07：10 抵達；回程布拉格飛往台北CI068 則於上午 11：05 起飛，台灣時間隔天上午 05：35 抵達，為台灣唯一直飛捷克的航空公司。