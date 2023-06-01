4歲弟陳屍洗衣機！　15歲少年「崇拜變態食人魔」認了殺人

▲ 年僅4歲的男童遭到殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓發生一起悲劇，一名4歲男童到15歲的叔叔家玩，當天下午卻突然失蹤，直到2天後叔叔家人聞到惡臭，竟在家中洗衣機裡發現男童屍體。叔叔事後被控犯下虐童及謀殺，調查更揭露他一直視美國變態食人魔達默（Jeffrey Dahmer）為偶像。

根據《鏡報》，這名4歲男童5月26日到馬尼拉的親戚家玩，由他僅15歲的叔叔負責看管，下午卻突然失蹤。少年堅稱自己不知道男童下落，心急如焚的家屬趕緊向當局通報失蹤。

然而，少年的母親2天後在兒子房間聞到惡臭，發現氣味來自一台廢棄的洗衣機，上頭堆滿布和書，打開門便看見失蹤的男童早已死在機器中。

少年隨後被警方審問，並被控犯下涉及《反虐待及剝削兒童法》的謀殺罪。但因他還未成年，法律訴訟將暫停至他滿18歲為止。

警官托雷翁（Marsito Torreon）還透露，有匿名人士舉報，少年在男童失蹤當天曾上傳他躺在洗衣機滾筒裡，不省人事的照片到一個聊天群組，警方對此仍在調查。

據當地媒體報導，少年房間牆上貼著納粹旗幟，且在聊天群組裡使用達默的名字。達默是美國惡名昭彰的連續殺人魔及性犯罪者，1978年至1991年間謀殺並肢解17名男性，甚至食用屍體。

少年也傳出在案發後曾發文稱，「我做了一些讓我深感後悔的事，需要盡我所能彌補。我讓侵入性的想法得逞了，必須付出代價」。當地警察局局長桑托斯（Jaime Santos）也說明，調查發現他非常喜歡一部改編自達默犯行的電影，似乎把電影情節內化，後來承認犯案。

男童祖父痛心指控，少年早就計畫犯案，得逞後還在網路上發文，希望他為自己的犯行受到懲罰。少年的母親則呼籲家長們，應該多注意孩子的上網行為。