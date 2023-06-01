5億高中生墜樓前最後畫面曝光　他：遺體驗出新事證

▲台中5億高中生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）



記者隋昊志／綜合報導

台中5億高中生案件撲朔迷離，案發至今仍有許多疑點，31日再爆出第一時間現場照，以及賴姓高中生與同性配偶夏男，在案發前共乘電梯的監視器畫面。只見2人互動冷淡也沒有交談，不若一般新婚的喜悅，而在案發後夏男徒步走到1樓，身上服裝也已換了一套，這也讓評論員許維智質疑案情不單純，更透露法醫解剖賴生遺體後，發現新事證。

週刊31日爆出5億高中生案新線索，包括案發前夏男與賴生共乘電梯進出大樓的監視器畫面，但2人互動卻十分冷淡，幾乎沒有交談。對此，評論員許維智指出，畫面中賴生右手抓頭，這代表高中生其實很單純，看不出喜悅，理論上應該是要甜甜蜜蜜才對。

除此之外，案發後有目擊者看到夏男從10樓走樓梯下樓，而夏男在面對警方查訪時，身上已換了一套衣服，也並未在第一時間告知他與死者（賴生）的關係，甚至還假裝不認識。許維智直言，就算夏男解釋是逐樓逐層去找（賴生），他也不解為什麼要這樣做，這是什麼樣的話術？而且明明死者就是自己的伴侶，怎麼會好像把賴生當成是路人甲。

▲賴生遺體周圍，沒有噴濺血跡。（圖／民眾提供）



從週刊取得的賴姓高中生陳屍的現場照中，賴男身穿黑色短袖上衣及短褲，斜躺在人行步道與草皮之間，沒有任何血跡，2隻拖鞋分別掉落在身旁及後方樹上，平時戴的眼鏡則是在頭部附近的地上。許維智質疑，賴生從高處墜下呈現仰躺沒有血跡，「會不會在裏面有打鬥痕跡，把他是先凹骨折」，並透露其實賴生遺體在解剖後，身上有驗出新事證，只是檢調目前還沒有對外公布。