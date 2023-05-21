飛龍瀑布溯溪團2罹難！她掛山壁沒動靜　1男遺體泡深潭

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，今(21)日救難隊成功將受困在峭壁的5人救出，另有1名來自新北的37歲彭姓女子懸掛在山壁上明顯死亡，但位於懸崖邊，至今尚未順利接觸，警消另外在下午於下游河谷找到失聯男性的遺體，已派遣直升機前往吊掛，目前仍有3人失聯。

▲吊掛山壁的彭姓女子，明顯死亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



屏東縣消防局說明，救難人員發現彭姓女子時正吊掛在岩壁上，但位置下方就是深潭，難以接觸，以攝影機觀察好幾個小時，姿勢都沒改變，研判已經死亡，搜救隊仍在努力接觸中。

此外，另組搜救隊在下游河谷的百米深潭發現1個紅色包包載浮載沉，下方竟壓著其中1名男性失聯者，為來自新北市的41歲陳姓男子，明顯死亡，目前已先將遺體拉到大石頭上，稍早直升機抵達將遺體帶回平地，將聯絡家屬處理。

▲▼搜救隊在下游百米深潭尋獲男性失聯者與設備。



據悉，10人皆有溪降、攀岩等豐富經驗，並由中搜教官領隊前往飛龍瀑布進行朔溪活動，一行人19日晚間入住綠色海洋山莊，隔日早上約5時前往瀑布朔溪，20日卻傳出因溪水暴漲，5人緊急爬上峭壁待援、1人吊掛山壁、4人失聯，警消獲報後緊急將待救5人救出，但吊掛山壁的彭姓女子明顯死亡，並尋獲失聯者中1人遺體，目前台南的蕭姓男子、台中的黃姓男子，以及台中的27歲陳姓女子共3人仍失聯中。

▲▼男性失蹤者的大體順利吊掛，返回平地。

