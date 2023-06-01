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台灣「肥胖率」比日本高10倍！　在日台人揭關鍵生活差異

▲▼日本職場,OL,日本OL,職業婦女,求職。（圖／路透）

▲日本人上班通勤經常需要走路，是日本人比台灣人還瘦的原因之一。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

「國民營養健康狀況變遷調查」數據顯示，台灣肥胖盛行率為45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.4%。相較之下日本的肥胖盛行率大約只有4%，相關話題在台日之間的網友引發熱議。近日就有一位在日台人在PTT發文表示，3個生活習慣差異，造成了台日之間肥胖盛行率的巨大差距。

原PO發文表示，因為日本交通費真的很貴，就算買了定期券還是很貴，所以很多日本人寧願多走路，省1-2個車站費用，甚至騎腳踏車通勤也大有人在。

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原PO接著分析，飲食健康的程度其實台日差不多，像拉麵其實就很油膩，而且日本外食很少有蔬菜，台灣的3菜1飯還比較健康均衡，但日本人「外食族」確實比台灣少很多，而且日本人習慣吃7-8分飽而已，他認識的櫻花妹幾乎每餐都只吃御飯糰。

▲▼1月9日是日本的「成人節」，2023年的成人節，也是將成年年齡由20歲調降至18歲後首個成人節。（圖／路透）

▲日本人比台灣人更注重自己的外表，也是日本人比較瘦的原因之一。（圖／路透）

原PO分析最後的關鍵差異，日本人真的很注重自己的外表與打扮，包括中年人也是如此，日本是個很在意別人眼光，民族性又很抑壓的國家，所以會盡量不讓自己變胖，但台灣很多人過了30歲、40歲之後，就放任體型自由生長，沒在在乎了。

網友對此在推文中回應表示，「我們有機車，好幸福（誤」、「日本吃得少、走得多，瘦得應該」、「日本人沒事走個1-2公里以上算常態」、「中肯推，在日本的時候每天都走很多路，感覺有變瘦」、「台灣人就是不愛動啊，去路口的超商還是要騎機車去」。

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