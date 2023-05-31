矛盾升級！中印「互相驅逐」對方所有記者　陸外交部：被迫反制

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中印近年也關係緊張，美媒《華爾街日報》周三（31日）引述消息指，中印近幾周互相驅逐對方的記者，幾乎斷絕雙方的媒體接觸。大陸外交部發言人毛寧31日證實，目前中方最後一名駐印度記者的簽證也已經過期，「長期以來，中國媒體記者在印度遭受了不公正、歧視性的待遇，中方不得不採取適當的反制措施。」

31日的外交部記者會上，有記者提問，中國和印度都在通過拒絕續簽簽證的方式相互驅逐對方記者，中方能否證實並介紹情況？

毛寧回應，2017年，印方毫無理由地將中國駐印度記者的簽證有效期縮短為3個月甚至1個月。2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印度的常駐申請。更有甚者，2021年12月，中國中央廣播電視總台駐印度的記者在簽證有效期還有兩個月、任期還有半年的情況下，被印方要求10天內離境，至今印方沒有說明理由。不久以前，印方又拒絕為總台唯一的一名駐印度記者延期簽證，迫使其離境。目前中方最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。

毛寧表示，面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益。她強調，「中方仍然願意本著相互尊重、平等互利的原則同印方保持溝通，也希望印方能夠同中方相向而行，認真回應我們的正當關切，盡快採取實際行動，為恢復兩國媒體的正常交往創造有利條件。」

隨後，有記者就此事追問，「發言人稱，中國必須對印度的行動採取適當的反制措施，這是否意味著中國確實拒絕為印度記者續簽簽證？」

毛寧回應，「我可以告訴你的是，我們一直積極地為印度記者在華工作和生活提供協助和便利。印度記者都是在座各位記者的同事和朋友，相信你們很多人也很了解，有的印度記者在華工作生活已經超過10年了，我們願意繼續這樣做。但是這取決於印方能不能和中方相向而行，為中國在印度的記者提供同樣的便利和協助。」

美媒報導引述消息人士透露，印度本月拒絕為在該國的最後兩名中國官方媒體記者續簽簽證，他們分別來自新華社和央視，在簽證到期後已離開印度。知情人士指出，目前印度已沒中國官媒記者，可能是至少自1980年代以來首次。今年年初印度媒體仍有4名記者駐華，但消息人士指《印度教徒報》和印度廣播公司的記者在中國境外旅行時被禁返中，至今未獲簽證，而《印度斯坦時報》一名記者本月獲告知其記者證已被吊銷。