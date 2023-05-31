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臉蛋很精緻！鄉民發現「樂天寶藏女孩」顏值超高：今年人氣大漲

▲▼嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

▲嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」有不少成員都相當受歡迎，像是隊長籃籃、林襄、Yuri等。近日則有網友注意到，「嘎琳」其實也是正妹！話題引發討論，不少網友都直呼，「根本我老婆」、「推嘎琳，超正」、「氣質很好」。

這名網友在PTT的Beauty板上，以「嘎琳-Galin 樂天啦啦隊」為題發文，並接連貼出好幾張嘎琳的照片。他在文中提到，嘎琳2021年參加「猿來是妳」海選，落選後擔任練習生，去年則正式成為樂天女孩成員。

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照片曝光後，不少網友紛紛直喊，「臉很精緻、蠻正的，感覺年紀很小」、「這個很漂亮，臉蛋小而精緻，身材高䠷，說樂天最優質臉蛋也不為過」、「選美出身的，底子很好」、「樂天少數的清新女孩」、「臉蛋蠻正的欸」、「樂天啦啦隊顏值第一高」、「恭喜你發現寶藏，去年都還沒什麼曝光度，今年直接人氣大漲」。

▲▼嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

也有網友表示，「顏值真的頂，但人氣在樂天好像普普」。另還有網友認為嘎琳太瘦了，「很正，可是真的太瘦了」、「超美，但需要長點肉」、「很可愛，但是太瘦了」、「不論臉蛋還是腿都很頂，但可以再肉一點會更好，唯一缺點就是太瘦了一點」。

據了解，嘎琳本名胡佳琳，今年26歲，之前曾獲得亞洲選美小姐（台灣賽區）亞軍。嘎琳身高167公分，女孩背號2號，2021年以些微之差落選上樂天女孩，後來球團邀請以練習生身分參加培訓，所以嘎琳也都會到球場練習並觀摩，2022年6月正式成為樂天女孩一員。

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