侯友宜喊「核能我選項」　民進黨團列3方案：應像郭台銘一樣講清楚

▲侯友宜到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於能源政策，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前表態，「核能就是我的選項」，但由於侯過去強調，要做好核安、處理好核廢料這2個前提，才有資格談核電，四大公投時更對核四議題冷處理，如今態度大轉彎也引起熱議。對此，民進黨團31日召開記者會質疑，侯的核電政策究竟是核一、二、三延役、核四重啟；還是新建核五、核六，應該要講清楚。

侯友宜今中午拜會國民黨團，鄭運鵬表示，幫國民黨團保證，38位委員都是精英中的精英，不是牛鬼蛇神，而侯友宜最近在核能政策走得越來越歪，但阿給可以講錯、核能議題不能亂說，相信國民黨團委員也有很多事情想請教侯市長。

鄭運鵬表示，鴻海創辦人郭台銘與侯友宜兩人不同的是，郭很多事情講得太清楚，侯什麼都講不清楚。郭對核能是一鄉鎮市一核電廠，這不可能因此被否定；侯則是說不清楚，說核能是選項，但到底是什麼選項， 請中午拜訪立法院時回答清楚。

鄭運鵬指出，侯友宜在核能選項有三種，第一，核一、二、三延役，他執政的新北、或核三廠的屏東同意嗎？第二，核四重啟，新北同意嗎？他應該說清楚，第三，若上述都不行，要新建核五、核六的話，那要在哪裡，哪個縣市同意？侯友宜可以像郭台銘一樣說清楚。

鄭運鵬表示，今天要表決國營事業預算，國民黨團針對台電有76個提案，但國民黨團危言聳聽缺電時，卻也坦承台電停電次數變少，每次區域性停電時又要製造恐慌。

鄭運鵬表示，台灣不是缺電，而是電力設施老舊，觀念也比較舊，以前大電網現在慢慢變成區域電網，有一些設施遇到區域居民反對無法更新，遇到下大雨、動物爬電線桿就會發生停電狀況，國民黨清楚停電不是缺電，卻希望往核電走，但核電成本已經比再生能源高，國民黨電力政策上如此矛盾，既然侯友宜說核電是選項，希望他拜會時把電力政策講清楚。

對於侯友宜拜訪立院，民進黨立委洪申翰指出，非常意外，新北近期槍聲大作、治安敗壞，侯友宜堅持拼選舉優先於搞好市政，來立法院拚選舉不顧市政形同放棄新北市民，呼籲無心市政的侯友宜盡快辭職。

洪申翰提到，自己作為一個新北市的住民，其實真的非常的遺憾、委屈，「我們的市長，就像是已經放棄新北市民一樣了，不然你就盡快辭職，讓新北市有一個全職的市長。」

洪申翰指出，長期以來，侯友宜都秉持著不讓新北市成為核廢料放置地，用各種手段阻擋核廢料處置，但他現在轉彎了，說核能是選項，又要核能又要反核廢料，這不就是不負責任嗎？

洪申翰批評，國民黨應該要先問問侯友宜市長，所以他支持位於新北市的核一、核二延役，甚至核四的重啟嗎？大家其實現在看得很清楚，真正因為爭取大位而轉彎的其實是侯友宜，「而且他的轉彎，是為了自己想選總統、自己想往上爬，而開始不惜放棄、犧牲新北市民。」

