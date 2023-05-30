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衛生及健康職安宣導　降低台南職災發生率

▲台南市勞工局辦理「金百利克拉克新營廠安衛家族教育訓練」，期望降低台南市職業災害發生率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理「金百利克拉克新營廠安衛家族教育訓練」，期望降低台南市職業災害發生率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局30日在金百利克拉克股份有限公司新營廠，辦理「金百利克拉克新營廠安衛家族教育訓練」，課程中以「製造業危害預防」及「健康保護四大計畫」向勞工朋友做安全、衛生及健康等課題的職安宣導，期望降低台南市職業災害發生率。

本次教育訓練第１堂課邀請南區職業安全衛生中心王瑞甫檢查員擔任授課講座，講解「製造業常發生災害的態樣及預防」，課程內容皆以事業單位常發現的缺失如：機械設備捲夾、用電安全、堆高機職災案例、物體飛落、吊掛安全及局限空間作業等做實際案例的講解，透過照片與影片的教學，讓學員更能清楚瞭解作業場所的危害。

第2堂課由同樣來自南區職業安全衛生中心的孫允文檢查員講解「人因危害」、「過勞危害」、「職場不法侵害」預防及「母性健康保護」4大議題，教導學員如何透過危害辨識、醫護人員的指導及健康分級、行政管理措施、工程改善措施及個人防護具等方式進行4大計畫的訂定及執行與紀錄，是一堂非常實用的課程。

勞工局王鑫基局長表示，本次課程涵蓋了安全與衛生的議題，內容非常多元且實用，這次來上課的都是公司的管理階層或與自身業務相關人員，希望大家能將課堂上所習得的專業知識帶回公司落實，進而改善職場工作環境，讓安全的種子在各事業單位慢慢的發芽，並盼能透過這樣集合式教育訓練互相學習、資源共享，帶領家族成員朝零職災目標努力。

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