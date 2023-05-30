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第4波新冠續燒！上周中重症增3%　XBB成主流株「再驗出13例大角星」

▲▼疾管署5/30疫情記者會，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署5/30疫情記者會，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情還在燒！疾病管制署今（30）日公布上周平均每日新增208例COVID-19本土個案(併發症)，比起前一周增加3%，日增20死，也比前一周略增，整體疫情持續升溫。另變異株檢測方面，本土個案中XBB已經成為本土主流病毒株，且其中還有13例大角星（XBB.1.16）。

疾病管制署今(30)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(5/24-5/30)每日平均新增209例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/17-5/23)之每日平均新增203例上升；5月起本土併發症累計4,904例，未打滿3劑疫苗有2,416例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(1,684例)。

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上周(5/21-5/27)平均每日新增20例死亡，較前一周(5/14-5/20)之每日死亡平均數18例上升；新增死亡個案中，95%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼李佳琳說明上周新冠疫情及變異株檢測結果。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，上周新增檢出160例Omicron亞型變異株確定病例。其中89例本土個案分別為59例XBB (其中XBB.1.5佔24例、XBB.1.16佔13例、XBB.2.3佔4例)、29例BA.2.75、1例BF.7；另71例境外移入分別為58例XBB (其中XBB.1.16佔21例、XBB.1.5佔16例、XBB.2.3佔2例)、12例BA.2.75、1例BA.2。

近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔59%，已為主流株，其次為BA.2.75佔39%，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約9成，以XBB.1.5為多(41.6%)，另XBB.1.9.1(15.7%)、XBB.1.16(13.2%)、XBB.1.9.2(5.2%)及XBB.2.3(3.6%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

▲▼疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼羅一鈞說明，預防新冠肺炎注意手部衛生與咳嗽禮節。（圖／疾管署提供）

▲▼預防新冠肺炎注意手部衛生與咳嗽禮節。（圖／疾管署提供）

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。

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