移工深夜駕車不開大燈　警攔下起獲222克各類毒品

▲黃姓男子等2男1女越南籍移工，深夜駕車未開大燈為警攔檢，繼而查獲大量毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權派出所所長何家慶、警員陳俊安等2員，29日凌晨1時30分巡邏行經西門路與民生路口時，發現1輛自小客車深夜行駛於道路卻未開大燈，駕駛又未繫安全，即上前攔檢盤查，查獲2男1女3彙移工持有各類毒品一批，全案依毒品罪嫌送辦。

警方發現車輛是由范姓越南籍移工(33歲)駕車，後方載有同為越南移工之黃男（26歲、有毒品資料）及阮女（25歲）等2名乘客。經相關證件查核，發現乘客黃男於2023年5月23日經移民署台南專勤隊通報行方不明，且自其褲袋內竟隨身攜帶電子磅秤等可疑物品。續經以手電筒照射車內物品，果然在駕駛座後方之置物處內發現毒品咖啡包38包（重189公克），後續又在後行李箱發現1只黑色手提包內，內放置安非他命1包（32.4公克）、K他命 1包（0.95公克）、透明夾鏈袋22個及新台幣25萬4000元等物品，即將3人當場逮捕並帶回派出所調查，經實施毒品及尿液檢驗，均呈現第二、三級毒品反應。

員警指出，3人深夜自高雄餐敘後北上準備返回永康區工作住處時，因在車內聊天太高興以致於駕車未開大燈引起警方注意，後續調查中3人極度不配合，對相關毒品來源均相互推塞，但也在員警細心檢查中，在藏有毒物之手提包中發現乘客黃男之相關證件來逐一抽絲剝繭，但3人仍對駕駛座後方置物處經檢測為第二、三級毒品之38包毒品咖啡包來源堅不吐實，全案調查後將黃等3嫌依毒品危害防制條例（持有及施用）送辦，並解送專勤隊收容，後續也將溯源追查毒品來源及流向。